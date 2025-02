Trump istituisce, con un ordine esecutivo, l’Ufficio Fede della Casa Bianca

AgenPress. Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per istituire alla Casa Bianca l’Ufficio Fede della Casa Bianca. A guidarlo sarà la telepredicatrice Paula White, da anni consigliera spirituale del presidente degli Stati Uniti.

La telepredicatrice è nota nei suoi sermoni per aver detto ai fedeli che “opporre resistenza a Trump equivale a opporsi a Dio”. Inoltre la donna afferma nel 1984 di aver visto Dio.

Nel sito della Casa Bianca si legge sulla nomina di Paula White:

È fondatrice e presidentessa del National Faith Advisory Board. È presidentessa di City Destiny e supervisore e pastore insegnante presso la StoryLife Church in Florida. In precedenza, è stata consigliere del presidente Trump nella White House Faith and Opportunity Initiative. È stata anche presidentessa dell’Evangelical Advisory Board (2016). E’ una celebre autrice di best-seller del New York Times, insegnante, amata moglie, madre, nonna, mentore, popolare personaggio televisivo e predicatrice guidata dallo spirito della Parola di Dio. È sposata con il leggendario cantautore Jonathan Cain dell’iconica band della Rock & Roll Hall of Fame Journey.