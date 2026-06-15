Previsioni Meteo del 16 Giugno 2026

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 16 Giugno 2026.

AL NORD – Al mattino prevalenza di sole su pianure e coste, nuvolosità medio-alta in transito su Alpi e Prealpi, ma senza fenomeni associati. Al pomeriggio instabilità in sviluppo sulle Alpi nord-orientali e sull’Appennino settentrionale, poco nuvoloso altrove; in serata residue precipitazioni su Trentino e Triveneto, migliora in nottata con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque.

AL CENTRO – Ampia stabilità al mattino con sole prevalente su tutte le regioni. Al pomeriggio temporali in sviluppo sulle zone interne di Umbria, Toscana, Marche, Lazio e Abruzzo, tempo invariato altrove. Rasserena ovunque nel corso delle ore notturne.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino nuvolosità sparsa su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio temporali diffusi a partire dalle zone interne di Molise, Basilicata, Calabria e Sicilia; poche variazioni tra serata e nottata salvo qualche innocuo disturbo nuvoloso residuo sui settori interni.

Temperature minime stabili o in lieve rialzo su tutta la penisola; massime in diminuzione al centro-nord, stazionarie o in lieve rialzo al sud e sulle isole.