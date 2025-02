Lega: da Ue milioni di euro a media per elezioni? Da anni Lega chiede di fare chiarezza

AgenPress. “Oltre 132 milioni di euro dei contribuenti italiani e di tutta Europa, destinati dall’Ue ai media in vista delle elezioni europee. Una notizia che ci inquieta, ma che purtroppo non ci sorprende: da anni la Lega al Parlamento europeo punta il dito verso l’atteggiamento – peraltro assai poco trasparente – di Bruxelles, che elargisce cospicui finanziamenti a destra e a manca per avere in cambio una buona stampa.

Stupisce che organi di informazione se ne accorgano solo ora: già nel 2019, a inizio legislatura, il presidente ID Zanni e il capo delegazione Lega Campomenosi denunciavano in aula quanto stava accadendo, dati alla mano, certificato dai bilanci Ue.

La stessa Ue che da anni si presenta come paladina nella lotta alle fake news e dichiara di combattere le influenze esterne, poi spende soldi dei cittadini per influenzare i media e le elezioni?

È preoccupante e inaccettabile, la Lega andrà avanti nella propria battaglia per fare luce fino in fondo e mettere fine a questa vergogna. Anziché dare lezioni di democrazia, da Bruxelles chiedano scusa”.

Così dalla Lega al Parlamento europeo.