Ucraina. Trump vuole l’ equivalente 500 mld in terre rare per ripagare gli aiuti. Zelensky disponibile ad accettare pur di fermare Putin

AgenPress – Donald Trump ha detto che vuole che in qualche modo l’Ucraina ripaghi gli aiuti americani, che a suo avviso ammontano a 300-350 miliardi contro i circa 100 europei. “Ho detto loro che voglio l’equivalente di 500 miliardi di dollari di terre rare, e hanno sostanzialmente accettato di farlo”, ha dichiarato in una intervista a Fox News. “Ho detto loro, dobbiamo ottenere qualcosa. Non possiamo continuare a pagare questi soldi”.

Trump ha affermato che la sua Amministrazione ha fatto “enormi progressi” per porre fine al conflitto in Ucraina. “Penso che abbiamo fatto enormi progressi nell’ultima settimana. Abbiamo a che fare con i russi, abbiamo a che fare con gli ucraini. Penso che succederà qualcosa”.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si prepara a incontrare il vicepresidente JD Vance alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco di Baviera, prevista per la fine di questa settimana, dopo aver confermato venerdì di essere pronto a “raggiungere un accordo” con Trump.

Zelensky ha dichiarato di essere pronto a fornire agli Stati Uniti minerali di terre rare in cambio del continuo sostegno di Washington al suo sforzo bellico.

“Se stiamo parlando di un accordo, allora facciamolo, siamo solo favorevoli a questo”, ha aggiunto chiarendo di essere disponibile anche ad avviare colloqui di pace con la Russia per porre fine alla guerra che dura da tre anni, anche se le possibili condizioni per garantire un accordo di pace restano varie e sconosciute.

Sebbene Zelensky abbia affermato di essere alla ricerca di “garanzie” per quanto riguarda le future garanzie di sicurezza per il Paese dilaniato dalla guerra.

Tali garanzie di sicurezza dovranno probabilmente essere più di una stretta di mano formale abbinata a un documento firmato, poiché la Russia ha violato due volte il suo ultimo accordo con l’Ucraina, noto come Memorandum di Budapest del 1994.

L’accordo prevedeva che Kiev consegnasse il suo arsenale nucleare a Mosca affinché lo smantellasse, in cambio di garanzie di sovranità e indipendenza da parte di Russia, Stati Uniti e Regno Unito. Tuttavia, l’accordo non ha impedito alla Russia di invadere l’Ucraina due volte sotto la presidenza di Vladimir Putin.

A quanto pare, l’idea di commerciare le risorse minerarie dell’Ucraina (circa il 20% delle quali si trova in territorio ora controllato dalla Russia, tra cui metà delle terre rare) è stata lanciata per la prima volta da Zelensky nell’ambito del suo “piano di vittoria”.

I materiali delle terre rare vengono utilizzati nella produzione di elettronica di consumo e motori elettrici. Zelensky ha avvertito che la Russia potrebbe dare queste risorse ai suoi alleati come la Corea del Nord e l’Iran, quest’ultimo dei quali gli Stati Uniti hanno iniziato a sanzionare ancora più pesantemente solo la scorsa settimana.

“Dobbiamo fermare Putin e proteggere ciò che abbiamo: la ricchissima regione del Dnipro, nell’Ucraina centrale”.

Sebbene Trump non parteciperà alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, Zelensky guiderà la delegazione ucraina e si prevede che incontrerà Vance e l’inviato speciale per l’Ucraina e la Russia, il tenente generale in pensione Keith Kellogg.

La scorsa settimana Trump ha detto ai giornalisti che Zelensky potrebbe recarsi a Washington nella settimana successiva alla conferenza sulla sicurezza, che si terrà dal 14 al 16 febbraio, durante la quale i due presidenti si incontreranno nuovamente per discutere della guerra.

“Vorrei vedere la fine di quella guerra”, ha detto Trump ai giornalisti la scorsa settimana. “Stiamo cercando di fare un accordo con l’Ucraina, in cui si assicureranno ciò che stiamo dando loro con le loro terre rare e altre cose”.

Continua a imperversare lo sforzo bellico della Russia nell’Ucraina orientale e venerdì Mosca ha affermato di aver conquistato la città mineraria di Toretsk, nella regione di Donetsk, nonostante i tentativi dell’Ucraina durati mesi di fermare l’avanzata russa.