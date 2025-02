AgenPress. “Probabilmente ci incontreremo per la prima volta in Arabia Saudita”, ha affermato Donald Trump ai giornalisti alla Casa Bianca, senza fornire una data specifica, sostenendo anche che un cessate il fuoco tra Ucraina e Russia potrebbe accadere “in un futuro non troppo lontano”.

Donald Trump ha ritenuto che l’adesione dell’Ucraina alla NATO, auspicata da Kiev, non sarebbe “realistica”. Inoltre ha dichiarato che “a un certo punto sarà necessario indire le elezioni” in Ucraina.