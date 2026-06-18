Ghalibaf: “La firma dell’accordo è una vittoria per l’Iran. E’ la prova del fallimento dell’America” “

AgenPress. In un intervento alla televisione di stato, Ghalibaf, presidente del parlamento iraniano, ha definito l’accordo una vittoria per l’Iran.

“Questo accordo è la prova del fallimento dell’America, e la gente lo giudicherà”, ha affermato Ghalibaf, secondo l’agenzia di stampa semi-ufficiale Fars.

Ha osservato che Stati Uniti e Israele non avevano raggiunto gli obiettivi prefissati all’inizio della guerra e ha aggiunto: “I nostri negoziati attuali partono da una posizione di forza”.

Ghalibaf è stato il principale negoziatore per l’Iran nei colloqui con gli Stati Uniti a Islamabad, in Pakistan, ad aprile, e si prevede che sarà presente alla cerimonia di firma in Svizzera venerdì.