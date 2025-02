AgenPress – Il presidente russo Vladimir Putin è pronto a colloquiare con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ma devono essere presi in considerazione “gli aspetti legali relativi alla sua legittimità”, ha affermato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov il 18 febbraio in un’intervista all’agenzia di stampa russa Interfax.

La Russia ha ampiamente utilizzato l’affermazione che Zelensky è illegittimo nella sua propaganda per screditare il governo ucraino. La falsa affermazione si basa sulla premessa che il primo mandato di Zelensky in carica avrebbe dovuto originariamente concludersi il 20 maggio 2024.

Ma l’invasione su vasta scala della Russia e la successiva dichiarazione della legge marziale in Ucraina hanno reso impossibile lo svolgimento delle elezioni e il suo mandato è stato prorogato, cosa che i giuristi costituzionalisti ritengono sia consentita dalla legge ucraina.

“Putin stesso ha ripetutamente affermato che sarebbe pronto a negoziare con Zelensky se necessario. Allo stesso tempo, la fissazione legale degli accordi è soggetta a seria discussione, considerando la realtà”, ha affermato Peskov.

Alla domanda su un possibile incontro tra Putin e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump , Peskov ha detto di non sapere quando avverrà.

“No, non c’è un’intesa del genere, ma forse ci saranno alcuni tentativi basati sui risultati dei colloqui di oggi (a Riyadh). Ma lo scopriremo più avanti, dopo la fine di questo dialogo”.

Riguardo alla potenziale adesione dell’Ucraina all’Unione Europea, Peskov ha riconosciuto che si tratta di un diritto sovrano di qualsiasi Paese.

“Stiamo parlando di integrazione e processi di integrazione economica. E qui, ovviamente, nessuno può dettare legge a nessun paese, e noi non lo faremo”-.

In base alla legge marziale approvata dall’Ucraina dopo l’invasione su vasta scala della Russia il 24 febbraio 2022, le elezioni presidenziali, parlamentari e locali sono vietate.

Se non fosse stata imposta la legge marziale, le prossime elezioni presidenziali si sarebbero tenute il 31 marzo 2024 e il mandato di Zelensky sarebbe terminato il 20 maggio 2024.

In precedenza, Putin aveva affermato che la Russia è pronta a tenere colloqui con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sulla guerra in Ucraina.

Il 18 febbraio, funzionari statunitensi e russi hanno iniziato i colloqui in Arabia Saudita su come porre fine alla guerra di Mosca in Ucraina. Una delegazione russa guidata dal ministro degli Esteri Sergey Lavrov sta incontrando una delegazione statunitense guidata dal segretario di Stato Marco Rubio.