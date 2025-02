Conservatori. Trump, ci siamo ripresi Paese. Con me la guerra in Ucraina non sarebbe accaduta, ci riprenderemo i soldi spesi

AgenPress – Donald Trump ha celebrato il suo primo mese da presidente durante un discorso alla Conservative Political Action Conference , rivolgendosi a una folla festante che ha ripetutamente scandito “USA” mentre il presidente tornava all’assemblea per un giro di vittoria.

“Il 5 novembre ci siamo ribellati a tutte le forze corrotte che stavano distruggendo l’America. Abbiamo tolto loro il potere. Abbiamo tolto loro la fiducia. Hanno perso la fiducia, sapete? Avete mai guardato? Hanno perso la fiducia. È così bello da vedere”, ha detto sul palco sabato alla conferenza fuori Washington, DC. “E abbiamo ripreso il nostro paese”.

Trump ha continuato a decantare la dimensione della folla all’evento conservatore e il margine della sua vittoria elettorale. Ha anche applaudito la conferma di alcune delle sue scelte del Gabinetto, tra cui il Procuratore Generale Pam Bondi e il Segretario degli Interni Doug Burgum, e ha decantato elementi del suo programma, a partire dagli sforzi di deportazione di massa .

“Stiamo respingendo l’invasione” di migranti. E’ molto tempo che non dico il nome Kamala, nessuno conosce il suo cognome. Era lei la zar del confine”, ha ricordato Trump elencando i suoi successi sul fronte dell’immigrazione nelle prime quattro settimane alla Casa Bianca. “Ora abbiamo il confine migliore che abbiamo mai avuto”, ha precisato riferendosi al calo degli arrivi al confine con il Messico.

Il presidente ha esultato per la sua vittoria elettorale, criticando duramente le ragazze e le donne transgender che praticano sport femminili e femminili, e loda le nuove nomine del suo gabinetto.

Guardando al futuro, Trump afferma che intende costruire una maggioranza politica “duratura” e prevede che i repubblicani otterranno buoni risultati alle elezioni di medio termine.

“Il popolo ci ha dato un mandato forte” a Washington e noi lo useremo, afferma Trump.

Ha sostenuto che la sua amministrazione ha ottenuto più risultati in quattro settimane di quanto la maggior parte delle amministrazioni realizzi in quattro anni: “Abbiamo fatto molti progressi”.

“Ci siamo ripresi il Paese e probabilmente stiamo facendo qualcosa di buono perché i sondaggi sono alla stelle. Stiamo mantenendo le nostre promesse”.

“Ci è stato dato un mandato per cambiare le cose a Washington. Abbiamo vinto il voto popolare: la nostra vittoria è stata troppo grande per essere truccata. Il nostro partito è divenuto la voce degli americani che lavorano perché siamo il partito del buon senso. Nell’ultimo mese abbiamo messo l’agenda di America First in azione”, ha detto Trump citando e complimentandosi con alcuni dei suoi segretari appena confermati, da Tulsi Gabbard all’intelligence a Kash Patel all’Fbi, passando per il ministro della Sanità Robert F Kennedy Jr.

“Ho parlato con Putin e Zelensky” sulla guerra, “e sto cercando di riprendere i nostri soldi indietro. L’Europa ha dato 100 miliardi all’Ucraina sotto forma di prestito. Noi abbiamo messo 300 miliardi. Chiediamo quindi le terre rare e il petrolio e qualsiasi altra cosa”.

“Abbiamo a che fare con il presidente Zelensky e con il presidente Putin”, dice Trump alla folla.

Si scaglia contro lo “stupido e incompetente” presidente Joe Biden per aver coinvolto così pesantemente gli Stati Uniti nella difesa dell’Ucraina contro l’invasione su vasta scala della Russia nel 2022.

Trump afferma che l’Europa dovrebbe contribuire con più soldi agli aiuti all’Ucraina rispetto agli Stati Uniti. Dovremmo riavere indietro i soldi che abbiamo dato loro, dice. “Non è giusto. Penso che siamo vicini a un accordo” per porre fine alla guerra, che definisce una “situazione orribile. Se fossi stato presidente, non sarebbe mai successo”.

“Ci stiamo lavorando. Non mi piace parlarne perché siamo nel bel mezzo delle trattative”.

Funzionari statunitensi hanno incontrato funzionari russi – senza gli ucraini – in Arabia Saudita nei giorni scorsi per iniziare i colloqui di pace. Gli incontri sono avvenuti mentre Zelensky e Trump si scambiavano frecciatine, con Trump che ha definito Zelensky un “dittatore”.