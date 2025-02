Musolino (MD): “Non è vero che giudici che hanno condannato Delmastro erano di Magistratura Democratica”

AgenPress. “Non è vero che il collegio che ha condannato il sottosegretario Delmastro fosse composto in gran parte da giudici appartenenti a Magistratura Democratica, e devo dire che non mi piace per niente entrare in questo tipo di dinamica. Classificare un giudice a seconda della sua iscrizione associativa è qualcosa che non si può sentire”.

Si è espresso così ai microfoni di Radio Cusano il segretario nazionale di Magistratura Democratica Stefano Musolino, intervenuto nel corso della trasmissione ‘5 Notizie’ in merito alla vicenda di condanna del sottosegretario Andrea Delmastro.

E ha proseguito “si è purtroppo permesso che le sentenze diventassero strumenti di lotta politica, resto basito quando si chiedono le dimissioni di un esponente politico per un coinvolgimento in procedimenti giudiziari-spiega- non dev’essere questo il criterio. La responsabilità politica e quella giudiziaria dovrebbero rimanere su due piani separati, purtroppo c’è la tendenza a sovrapporli”.

Il segretario di Magistratura Democratica termina l’intervento soffermandosi sul rapporto tra politica e magistratura “è diventato condizionante per il magistrato il procedere contro un politico o un’istituzione. Non viene tenuta in conto la serenità del magistrato quando è chiamato a decidere su un caso-sottolinea Musolino- non è possibile che un giudice debba temere ritorsioni.

Purtroppo come sentiamo accade il contrario, se un giudice condanna diventa di sinistra come dice Delmastro, altrimenti se assolve è di destra: è un ragionamento molto pericoloso” ha concluso Stefano Musolino.