Lucia Albano Sottosegretario dell’Economia e delle Finanze all’Italian Investment Council 2025 by Remind

AgenPress. Si sono conclusi il 27 febbraio 2025 i tavoli di approfondimento di “Italian Investment Council 2025” by Remind – l’Associazione delle Buone Pratiche dei Settori Produttivi Italiani – un’importante occasione di confronto tra Pubblico e Privato per promuovere le eccellenze del Made in Italy all’estero, analizzare le sfide e le opportunità legate agli investimenti e allo sviluppo economico sostenibile, sociale e culturale.

Esperti, Imprenditori, Manager, Professionisti Partner di Remind che hanno messo a disposizione esperienze e competenze per delineare insieme alle Istituzioni internazionali, nazionali e locali le Politiche industriali per la crescita dell’Italia, per la sicurezza e il benessere delle persone dove vivono, operano e transitano.

Tra i partecipanti Lucia Albano, Sottosegretario dell’Economia e delle Finanze che ha cosi dichiarato: “Questo governo, attraverso alcune deleghe assegnatemi dal Ministro Giorgetti, si sta occupando della valorizzazione del patrimonio quotidiano e pubblico. Di fronte a questa responsabilità, è sorta subito una domanda: come lavorare in modo sistemico su una risorsa così importante e determinante, tipicamente italiana, che nel tempo ha visto un aumento delle competenze e degli interventi sia per la diversificazione delle articolazioni statali e delle istituzioni locali competenti, sia per la mancanza di una visione unitaria?

Ritengo che questo aspetto sia particolarmente significativo nell’azione di un governo che, con la sua stabilità, non vuole solo gestire il presente, ma soprattutto guardare al futuro. Un futuro che deve essere interpretato attraverso una visione economica che includa anche una forte attenzione al sociale.

L’istituzione di una cabina di regia per la valorizzazione del patrimonio immobiliare ha obiettivi di medio e lungo periodo. E intende come obbiettivo armonizzare la governance di un settore caratterizzato da una frammentazione storica. Infatti, la gestione dei beni pubblici è sempre stata afflitta da questa problematica, rendendo necessaria una visione compatta e centralizzata, in cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze giochi un ruolo chiave.

Per questo motivo, è stato adottato un programma nazionale pluriennale dedicato alla valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico. La cabina di regia intende fornire supporto e indirizzi strategici affinché le esigenze concrete dell’Italia possano trovare risposte adeguate.

Tra le principali emergenze attuali, in Italia come in Europa, vi è quella abitativa. Per affrontarla, è necessario sviluppare modelli abitativi italiani che mettano al centro non solo la famiglia, ma anche il benessere, lo sport e il principio di sussidiarietà. Fondamentale sarà semplificare i processi amministrativi per favorire la realizzazione concreta di questi modelli.

Il lavoro della cabina di regia parte da un elemento essenziale: la precisione del dato. Avendo un’esperienza pluriennale nell’insegnamento dell’informatica, so bene quanto il dato sia una risorsa fondamentale. Dall’analisi dei dati nasce l’informazione, dalla quale derivano conoscenza, decisioni e strategie operative.

Le scelte di governo devono basarsi su dati certi e, oggi, anche su dati arricchiti. Il Ministero dell’Economia sta portando avanti un importante lavoro di aggiornamento del database del patrimonio immobiliare pubblico, che attualmente copre oltre il 90% degli immobili appartenenti non solo allo Stato, ma anche agli enti territoriali, locali e pubblici.

In questo contesto, diventa cruciale garantire l’interoperabilità delle banche dati, un tema chiave nell’era del machine learning e dell’intelligenza artificiale. L’arricchimento dei dati consente infatti di prendere decisioni più mirate e di attuare politiche abitative più efficaci.

La valorizzazione degli immobili passa attraverso l’individuazione di quelli attualmente inutilizzati, dismessi o sottoutilizzati, siano essi pubblici o privati, e che attualmente non hanno un alto valore di mercato. Questa operazione rappresenta un’opportunità strategica per ottimizzare le risorse e rispondere alle esigenze abitative del Paese”.