Convocazione del Consiglio dei Ministri 18 febbraio 2026. Ordine del giorno

AgenPress. Il Consiglio dei Ministri è convocato oggi, mercoledì 18 febbraio 2026, alle ore 16.00 a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno:
- SCHEMA DI DECRETO-LEGGE: Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana nonché ulteriori misure urgenti per fronteggiare la frana di Niscemi e di protezione civile (PRESIDENZA – PROTEZIONE CIVILE E POLITICHE DEL MARE);
- SCHEMA DI DECRETO-LEGGE: Misure urgenti per la riduzione del costo dell’energia elettrica e del gas in favore delle famiglie e delle imprese, per la competitività delle imprese e per la decarbonizzazione delle industrie, nonché disposizioni urgenti in materia di risoluzione della saturazione virtuale delle reti elettriche, di integrazione dei centri di elaborazione dati nel sistema elettrico (PRESIDENZA – AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA);
- SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi – ESAME PRELIMINARE (ECONOMIA E FINANZE);
- SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 5 febbraio 2024, n. 20, recante l’istituzione dell’Autorità garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità – ESAME PRELIMINARE (DISABILITA’);
- LEGGI REGIONALI;
- VARIE ED EVENTUALI;
- SCHEMA DI INTESA PRELIMINARE tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria, avente ad oggetto l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nella materia “tutela della salute – coordinamento della finanza pubblica” (AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE);
- SCHEMA DI INTESA PRELIMINARE tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Liguria, avente ad oggetto l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie “protezione civile”, “professioni” e “previdenza complementare e integrativa” (AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE);
- SCHEMA DI INTESA PRELIMINARE tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia, avente ad oggetto l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nella materia “tutela della salute-coordinamento della finanza pubblica” (AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE);
- SCHEMA DI INTESA PRELIMINARE tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Lombardia, avente ad oggetto l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie “protezione civile”, “professioni” e “previdenza complementare e integrativa” (AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE);
- SCHEMA DI INTESA PRELIMINARE tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte, avente ad oggetto l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nella materia “tutela della salute-coordinamento della finanza pubblica” (AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE);
- SCHEMA DI INTESA PRELIMINARE tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Piemonte, avente ad oggetto l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie “protezione civile”, “professioni” e “previdenza complementare e integrativa” (AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE);
- SCHEMA DI INTESA PRELIMINARE tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Veneto, avente ad oggetto l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nella materia “tutela della salute-coordinamento della finanza pubblica” (AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE);
- SCHEMA DI INTESA PRELIMINARE tra il Governo della Repubblica italiana e la Regione Veneto, avente ad oggetto l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nelle materie “protezione civile”, “professioni” e “previdenza complementare e integrativa” (AFFARI REGIONALI E AUTONOMIE).