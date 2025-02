Nuovo ordine mondiale. Trump vuole dividere il mondo con Xi Jinping e Putin che non si fermerà con l’Ucraina

AgenPress – Il futuro dell’Ucraina è più incerto di quanto non lo sia mai stato da febbraio 2022. Per una volta, le analogie con Monaco del 1938 sono tristemente appropriate. Questo non perché si creda erroneamente che Putin possa essere placato, ma piuttosto perché le grandi potenze, ancora una volta, prendono decisioni sul destino degli stati più deboli e senza di loro nella stanza.

Il rifiuto americano di fornire garanzie di sicurezza tangibili non solo per l’Ucraina, ma anche per le truppe NATO alleate, se fossero state dispiegate in Ucraina come parte di un cessate il fuoco o di un accordo di pace, sa di analogia con Monaco. Non solo Francia e Gran Bretagna all’epoca spinsero la Cecoslovacchia a cedere i Sudeti a maggioranza etnica tedesca alla Germania nazista, ma non fecero nulla quando anche Polonia e Ungheria si impossessarono di parti del paese. E non risposero quando Hitler, appena sei mesi dopo l’accordo di Monaco, distrusse ciò che restava della Cecoslovacchia creando uno stato fantoccio slovacco e occupando le restanti terre ceche.

Ci sono tutte le indicazioni che Putin difficilmente si fermerà in o con l’Ucraina. E vale la pena ricordare che la seconda guerra mondiale è iniziata 11 mesi dopo che Neville Chamberlain pensava di aver assicurato “la pace nel nostro tempo” .

L’analogia con Monaco potrebbe non arrivare fin qui, tuttavia. Trump non sta cercando di compiacere Putin perché pensa, come Chamberlain e Daladier nel 1938, di avere carte più deboli di Putin. Ciò che sembra spingere Trump è una visione più semplicistica del mondo in cui le grandi potenze si ritagliano sfere di influenza in cui non interferiscono.

Per Trump, non si tratta tanto dell’Ucraina o dell’Europa, quanto di riordinare il sistema internazionale in un modo che si adatti alla sua visione del mondo del XIX secolo, in cui gli Stati Uniti vivono in uno splendido isolamento e praticamente incontrastati nell’emisfero occidentale.

Facendo eco ai punti di discussione di Putin, la guerra contro l’Ucraina non è più un’aggressione ingiustificata, ma è stata, come ha dichiarato Trump, colpa di Kiev . L’Ucraina è diventata la prova definitiva che l’ordine internazionale liberale non è riuscito a superare.

La guerra contro l’Ucraina è chiaramente un simbolo del fallimento dell’ordine internazionale liberale, ma difficilmente la sua unica causa. Nelle mani di Trump e Putin è diventata lo strumento per dargli il colpo di grazia. Ma mentre gli Stati Uniti e la Russia, nelle loro attuali configurazioni politiche, potrebbero aver trovato facile seppellire l’ordine esistente, troveranno molto più difficile crearne uno nuovo.

Se Trump fa un accordo anche con Xi Jinping, ad esempio sulle rivendicazioni territoriali cinesi nel Mar Cinese Meridionale, per non parlare di Taiwan, tutto ciò che otterrebbe è un ulteriore arretramento degli USA nell’emisfero occidentale. Ciò lascerebbe Putin e Xi a perseguire il loro accordo esistente di una partnership senza limiti senza ostacoli da un contrappeso guidato dagli americani.

Dal punto di vista di ciò che resta dell’ordine internazionale liberale e dei suoi sostenitori, anche un accordo Putin-Xi ha un inquietante parallelo nella storia: il breve patto Hitler-Stalin del 1939. Solo che questa volta, c’è poco che suggerisca che l’alleanza Putin-Xi si romperà così rapidamente.