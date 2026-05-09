Putin: “L’esercito russo in Ucraina si trova ad affrontare forze aggressive sostenute dalla NATO”

AgenPress. Durante il discorso tenuto in Piazza Rossa in occasione delle celebrazioni per la vittoria sulla Germania nazista, il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che l’esercito russo si trova ad affrontare forze “aggressive” sostenute dalla NATO in Ucraina.

“La grande impresa della generazione vittoriosa (contro Adolf Hitler) è oggi fonte di ispirazione per i soldati impegnati nell’operazione militare speciale (in Ucraina). Essi si trovano ad affrontare una forza aggressiva armata e supportata da tutta la NATO”, ha affermato Putin.