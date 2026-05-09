Hantavirus. Aerei inviati da Germania, Francia, Belgio, Irlanda e Paesi Bassi per evacuare i propri cittadini

AgenPress. Germania, Francia, Belgio, Irlanda e Paesi Bassi confermano che invieranno aerei per prelevare i propri cittadini che si trovano a bordo della nave da crociera diretta in Spagna – come annunciato oggi a Madrid dal Ministro dell’Interno spagnolo. L’Unione Europea invierà altri due aerei per i restanti cittadini europei, ha aggiunto.

Secondo quanto affermato dallo stesso ministro, anche gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno confermato di aver preso accordi per l’invio di aerei e per l’elaborazione di piani di emergenza per i cittadini extraeuropei i cui paesi non sono in grado di inviare velivoli.