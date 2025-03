Zelensky: molta strada da fare per la fine della guerra. Abbiamo bisogno di pace. Dimettermi? Sì per Kiev in Nato ma mi ricandido

AgenPress – “Come risultato di queste giornate, c’è un chiaro sostegno da parte dell’Europa. Un’unità ancora maggiore, una prontezza ancora più forte alla cooperazione. Tutti sono uniti sul punto principale: affinché la pace sia reale, sono necessarie vere garanzie di sicurezza. E questa è la posizione di tutta la nostra Europa, dell’intero continente. Il Regno Unito, l’Unione Europea, la Norvegia, la Turchia”.

Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky parlando ai giornalisti all’aeroporto di Stansted, riporta Sky News. Il capo di Stato ha ribadito che un accordo dovrà essere “onesto”, “equo” e “stabile”, con “garanzie di sicurezza molto specifiche”. Oggi l’Ucraina “non sta parlando” di alcuna concessione, ha aggiunto, perché sarebbe “sbagliato” e sta “ascoltando segnali da vari partner”. Kiev, ha sottolineato, “non riconoscerà mai i territori occupati dalla Russia come territorio russo. Per noi, queste saranno occupazioni temporanee”.

“Ci sarà diplomazia per la pace. E per il bene di tutti noi che stiamo insieme: l’Ucraina, l’intera Europa e necessariamente l’America. Naturalmente, comprendiamo l’importanza dell’America e siamo grati per tutto il supporto che abbiamo ricevuto dagli Stati Uniti. Non c’è stato un solo giorno in cui non ci siamo sentiti grati”, ha sottolineato il presidente.

Ha espresso gratitudine a tutti i partner grazie ai quali viene preservata la stabilità dell’Ucraina.

“Abbiamo bisogno di pace, non di una guerra infinita. Ed è per questo che diciamo che le garanzie di sicurezza sono la chiave per questo. Nel prossimo futuro, tutti noi in Europa daremo forma alle nostre posizioni comuni: le linee che dobbiamo raggiungere e quelle su cui non possiamo scendere a compromessi. Queste posizioni saranno presentate ai nostri partner negli Stati Uniti”, ha osservato Zelensky.

“Una pace solida e duratura e il giusto accordo sulla fine della guerra sono davvero la nostra priorità comune”.