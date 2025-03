Kiev. Primo ministro: pronti a firmare accordo su terre rare in ogni momento. Accordo pace a nostre condizioni

AgenPress – L’Ucraina è pronta a firmare “in ogni momento” l’accordo sulle terre rare con gli Stati Uniti. Lo afferma il primo ministro ucraino Denys Shmygal in conferenza stampa a Kiev. “L’Ucraina “continuerà attraverso i canali diplomatici e gli altri canali disponibili” a collaborare con gli Stati Uniti per “assicurarsi che l’Ucraina e gli Stati Uniti continuino a lottare per una pace duratura”, ha affermato il premier ucraino sottolineando che il suo Paese è “fermamente determinato a continuare a collaborare con gli Stati Uniti” dopo la notizia della sospensione degli aiuti a Kiev da parte di questi ultimi.

Gli aiuti militari degli Stati Uniti sono “essenziali”, aggiungendo che il sostegno americano ha salvato migliaia di vite ucraine.

Shmyhal ha affermato che è necessario raggiungere un accordo di pace, ma che questo deve avvenire “alle condizioni dell’Ucraina in quanto vittima” e che deve essere prevista anche una “punizione” per la Russia. Shmyhal ringrazia l’America per i tre anni di continuo supporto e l’Europa per il suo sostegno e definisce i piani recentemente annunciati dalla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen per finanziamenti aggiuntivi alla difesa “un primo passo importante”.

Afferma che l’Ucraina ha attraversato “diversi momenti durante questi tre anni da quando la Russia ha lanciato la sua invasione su vasta scala” in cui gli aiuti sono stati ritardati.

Riguardo alla continuazione dei combattimenti, afferma: “Noi ucraini non abbiamo scelta, questa difesa non ci dà tregua perché il nemico non ci dà tregua. Siamo certi di fornire al nostro esercito tutto il necessario, qualunque siano le circostanze.”

Quest’anno, l’Ucraina prevede di aumentare la produzione nazionale di armi del 50%, aggiunge, affermando che ciò potrà soddisfare “tutte le nostre esigenze” in termini di tecnologia navale e droni terrestri.

Anche l’Ucraina sta producendo la propria artiglieria e quest’anno soddisferà tutte le sue esigenze a livello nazionale.