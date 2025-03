Gli strumenti digitali per migliorare ogni giorno: l’opinione dell’esperto Andrea Traina

AgenPress. Si sente parlare sempre più spesso di crescita personale (personal growth) e di quanto sia importante dedicarsi ad attività in grado di favorire il miglioramento delle proprie capacità e per esprimere al meglio il proprio potenziale. Questo tipo di approccio può essere applicato tanto alla quotidianità quanto ad altri aspetti come, ad esempio, la sfera professionale; inoltre, i recenti sviluppi della tecnologia digitale hanno prodotto svariati strumenti che possono essere utilizzati efficacemente per portare avanti un percorso di crescita personale.

L’Intelligenza Artificiale

Sempre più presente nella quotidianità così come in svariati ambiti professionali, l’Intelligenza Artificiale è destinata ad avere un ruolo trasformativo di notevole impatto in diversi settori economici e commerciali. Per molti modelli di business rappresenta una risorsa primaria per il proprio sviluppo; grazie ad appositi strumenti, infatti, l’AI permette di analizzare in breve tempo grandi quantità di dati, gestire in maniera rapida ed efficiente operazioni meccaniche e ripetitive oppure raccogliere informazioni a partire da grandi moli di documenti o fonti online.

L’Intelligenza Artificiale può essere un valido supporto anche per la crescita personale, non legata necessariamente al successo professionale. A tale scopo, va utilizzata anzitutto per svincolarsi da mansioni noiose e ripetitive, così da ottimizzare il tempo a propria disposizione; ciò consente di impiegare energie fisiche e mentali per attività formative, creative e stimolanti in grado di contribuire concretamente allo sviluppo personale. Inoltre, si possono impiegare strumenti di AI per organizzare la giornata, tenere traccia degli impegni e delle attività svolte durante la giornata, oppure per creare programmi personalizzati per il tempo libero, le vacanze o altro.

Social network e community online

Nell’arco della loro (relativamente) breve esistenza, i social network hanno vissuto una profonda trasformazione; in origine, soprattutto i più longevi, erano poco più di semplici ‘vetrine’ online, dove condividere contenuti e idee, oppure comunicare direttamente. Con il passare del tempo, hanno raggiunto una dimensione più complessa, soprattutto per chi fa business online; lo stesso può dirsi delle community online che, pur avendo una struttura leggermente diversa, può rappresentare la base per lo sviluppo di un particolare modello imprenditoriale, il community-based business.

Come queste due realtà digitali possono dare slancio alla crescita personale? C’è un legame più stretto di quanto sembri tra le due cose: nell’era del digitale, i modelli di business si evolvono e si rinnovano molto rapidamente, sotto la spinta di un costante progresso tecnologico. Allo stesso tempo, cambia il comportamento del pubblico, sempre più esigente ed informato in quanto in grado ormai di accedere agevolmente ad una enorme mole di informazioni su prodotti e servizi di ogni genere. Non stupisce come in un contesto di mercato spesso saturo ed estremamente competitivo, gli imprenditori digitali e i marketer siano costantemente orientati ad approcci flessibili ed innovativi, nel tentativo di poter stabilire una relazione più autentica con il proprio pubblico di riferimento.

Tra i fautori di un nuovo modo di fare business online, integrando crescita personale e successo professionale, c’è Andrea Traina , esperto di personal branding, network marketing nonchè formatore e speaker protagonista su svariati palchi sia italiani che internazionali. Nella sua visione, lavorare per migliorare sé stessi costantemente, sfruttando anche le risorse che la tecnologia digitale mette a disposizione, rappresenta il presupposto per il successo professionale. Quest’ultimo, però, non va anteposto alla crescita personale, che passa attraverso la formazione, l’acquisizione di nuove competenze e capacità ma anche dallo sviluppo di relazioni fondate sulla condivisione di valore umano.

Secondo Andrea Traina, è questo il pilastro di modelli imprenditoriali quali il Network Marketing e il Community-based business: non basta avere tanti contatti, ma è necessario instaurare con ciascuno di essi un rapporto autentico, al di là della sfera professionale. La condivisione di contenuti ‘utili’, il confronto su argomenti ed interessi comuni, lo scambio di opinioni, insight e aggiornamenti creano valore all’interno della community o del network, alimentando il processo di crescita personale di tutti i membri.