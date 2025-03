Carolina del Sud. Condannato a morte sceglie di essere fucilato e non con l’iniezione letale o sedia elettrica

AgenPress – Venerdì sera nella Carolina del Sud verrà giustiziato un uomo condannato per un duplice omicidio tramite un plotone di esecuzione, un metodo che non viene utilizzato negli Stati Uniti da quasi 15 anni e che non è mai stato utilizzato nello Stato.

Brad Sigmon, 67 anni, ha scelto la fucilazione anziché gli altri due metodi di esecuzione approvati dallo Stato, ovvero l’iniezione letale o la sedia elettrica.

Sigmon è stato condannato per l’omicidio a colpi di machete dei genitori della sua ex fidanzata nel 2001. Dopo i loro omicidi, Sigmon ha rapito la sua ex fidanzata sotto la minaccia di una pistola, ma lei è riuscita a scappare.

Gli avvocati di Sigmon hanno affermato che si trovava di fronte a una scelta “impossibile” tra i metodi “barbari” utilizzati dallo Stato per l’esecuzione.

“A meno che non scegliesse l’iniezione letale o il plotone di esecuzione, sarebbe morto sulla vecchia sedia elettrica della Carolina del Sud, che lo avrebbe bruciato e cotto vivo. Ma l’alternativa è altrettanto mostruosa”, ha detto Gerald “Bo” King, uno degli avvocati di Sigmon, in un comunicato stampa dopo che il suo cliente aveva detto allo Stato il suo metodo preferito.

“Se avesse scelto l’iniezione letale, avrebbe rischiato la morte prolungata sofferta da tutti e tre gli uomini che la Carolina del Sud ha giustiziato da settembre”, ha aggiunto King.

“L’unica scelta rimasta è il plotone di esecuzione. Brad non si fa illusioni su cosa succederà al suo corpo se verrà colpito. Non vuole infliggere quel dolore alla sua famiglia, ai testimoni o al team di esecuzione. Ma, data la segretezza inutile e incosciente della Carolina del Sud, Brad sta scegliendo come meglio può”, ha detto King.

Se giustiziato, Sigmon sarebbe la persona più anziana giustiziata dallo Stato, secondo King.

Gli avvocati di Sigmon hanno presentato una petizione per la clemenza esecutiva al governatore repubblicano Henry McMaster, chiedendo di commutare la sua condanna a morte in ergastolo senza possibilità di libertà vigilata, affermando in un comunicato stampa: “Sigmon ha commesso i suoi crimini ed è stato processato mentre era in preda a una malattia mentale ereditaria non diagnosticata”.

In un documento depositato mercoledì presso la Corte Suprema degli Stati Uniti, gli avvocati di Sigmon hanno chiesto ai giudici di sospendere la sua esecuzione, chiedendo all’Alta corte “di valutare se la tempistica ristretta delle elezioni della Carolina del Sud e la negazione arbitraria di informazioni relative ai farmaci per l’iniezione letale del Dipartimento di correzione della Carolina del Sud violino il giusto processo”.

Gli avvocati di Sigmon affermano di aver cercato di ottenere maggiori informazioni sui farmaci utilizzati durante l’iniezione letale, ma secondo loro sono stati bloccati “a ogni passo”.

L’esecuzione di Sigmon è prevista presso il Broad River Correctional Institution, a Columbia, nella Carolina del Sud, dove vengono eseguite tutte le esecuzioni nello Stato.

Sigmon ha ricevuto il suo pasto speciale richiesto mercoledì sera, ha detto King. Sigmon ha ricevuto un pasto individuale da Kentucky Fried Chicken che includeva purè di patate e fagiolini.

Nel 2022, il South Carolina Department of Corrections ha descritto in dettaglio la configurazione della stanza e i protocolli per l’esecuzione di un plotone di esecuzione. I fucili utilizzati dal plotone di esecuzione composto da tre membri non saranno visibili ai testimoni, ha affermato il dipartimento all’epoca. Tutti e tre i fucili saranno caricati con proiettili veri.

“Si pensa che il plotone di esecuzione causi una perdita di coscienza quasi istantanea e che la morte per emorragia dissanguante segua poco dopo”, ha detto domenica alla CNN il dott. Jonathan Groner, professore emerito di chirurgia clinica presso l’Ohio State University College of Medicine. “I tre o quattro carnefici che sparano proiettili di grosso calibro al cuore arresterebbero all’istante il flusso di sangue al cervello, il che, come un arresto cardiaco, causa una rapida perdita delle funzioni cerebrali”.