Papa al Gemelli: stabile in un quadro complesso

AgenPress. È trascorsa tra riposo e preghiera la giornata di oggi, 7 marzo, di Papa Francesco, ricoverato al Policlinico Gemelli dal 14 febbraio scorso. È la Sala Stampa della Santa Sede a offrire notizie sulle condizioni del Pontefice che ha proseguito le terapie, inclusa la fisioterapia respiratoria, e alterna la ventilazione meccanica non invasiva la notte con l’ossigenazione ad alti flussi di giorno, con l’uso delle cannule nasali.

Questa mattina il Papa si è raccolto per circa 20 minuti nella cappellina dell’appartamento al decimo piano del Gemelli per un momento privato di preghiera. Nel corso della giornata ha proseguito l’attività lavorativa.

Quanto al quadro clinico, i medici considerano la situazione stabile ma in un quadro che resta complesso. La prognosi continua a rimanere riservata. Questa sera, come annunciato nella comunicazione di ieri, non sarà pubblicato un bollettino medico “in considerazione della stabilità del quadro clinico”. Domani, sabato 8 marzo, saranno diffusi nuovi aggiornamenti medici.

In mattinata, sempre la Sala Stampa della Santa Sede ha fatto sapere che Papa Francesco ha trascorso una notte tranquilla e che si era svegliato poco dopo le 8. Il direttore Matteo Bruni ha precisato che è stato il Papa stesso a volere che, ieri sera, fosse trasmesso un audio con la sua voce all’inizio del Rosario in Piazza San Pietro: un segno di ringraziamento per le tante preghiere e i messaggi di affetto ricevuti in questi 22 giorni di ricovero.