Putin continua a bombardare l’Ucraina. Pesanti attacchi missilistici e con droni russi contro le infrastrutture energetiche e del gas

AgenPress – Le forze russe hanno danneggiato durante la notte le infrastrutture energetiche e del gas ucraine nel loro primo importante attacco missilistico da quando gli Stati Uniti hanno sospeso la condivisione di informazioni di intelligence con l’Ucraina, aumentando la pressione su Kiev mentre il presidente Donald Trump cerca di porre rapidamente fine alla guerra .

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel tentativo di rafforzare il sostegno occidentale al suo Paese dopo la svolta diplomatica di Trump verso Mosca, ha chiesto una tregua che comprenda le truppe aeree e marittime, ma non quelle di terra: un’idea avanzata per prima dalla Francia .

I rapporti dell’Ucraina con gli Stati Uniti, in precedenza il suo alleato più importante, sono precipitati in una crisi dopo l’aspro scambio di battute tra Zelensky e Trump nello Studio Ovale, avvenuto venerdì scorso davanti alle telecamere di tutto il mondo.

Trump ha poi affermato che Zelenskiy, da lui già definito un “dittatore”, rappresentava un ostacolo al suo progetto di pace in Ucraina.

Nel tentativo di rimettere le cose a posto, martedì Zelensky ha dichiarato che Kiev è pronta a sedersi al tavolo delle trattative il prima possibile e a lavorare sotto la guida di Trump, definendo “deplorevole” il modo in cui sono andate le cose a Washington .

In un ulteriore segnale di ripresa dei rapporti con gli Stati Uniti, Zelenskiy ha dichiarato giovedì sera che si sarebbe recato in Arabia Saudita lunedì prossimo per un incontro con il principe ereditario saudita Mohammed Bin Salman, in vista dei colloqui che si terranno più avanti nel corso della settimana tra funzionari statunitensi e ucraini.