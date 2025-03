Savino (Sottosegretario al MEF): “Una riforma attesa da anni, più tutele per i commercialisti italiani”

AgenPress. “L’approvazione del ddl sul collegio sindacale segna una svolta decisiva per i commercialisti italiani, garantendo finalmente un quadro normativo più equo e sostenibile per chi svolge questo delicato incarico. Dopo anni di incertezza, viene introdotto un limite massimo alla responsabilità dei sindaci nelle società commerciali, proporzionato al compenso percepito, e viene fissato in modo chiaro il termine di prescrizione, partendo dal deposito dei bilanci. Si tratta di una riforma di buon senso che dà certezza del diritto e tutela i professionisti, evitando che siano esposti a rischi sproporzionati.” Lo dichiara il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Sandra Savino, evidenziando il valore di una misura attesa da tempo.

“Per troppo tempo, l’assenza di regole chiare ha reso l’attività di sindaco una delle più esposte a responsabilità indefinite, scoraggiando molti professionisti dall’assumere questo ruolo cruciale per la trasparenza delle imprese. Oggi poniamo rimedio a questa situazione, offrendo maggiori tutele e favorendo un sistema più equilibrato e funzionale” prosegue il Sottosegretario.

“Forza Italia è sempre stata dalla parte dei professionisti, consapevole del loro contributo essenziale per il tessuto economico nazionale. Questa riforma è un ulteriore passo avanti nel nostro impegno a garantire loro le giuste condizioni per lavorare con serenità e sicurezza” conclude Savino.