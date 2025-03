Benifei: “Ciò che preoccupa maggiormente non è la divergenza nel PD, ma la Lega che si esprime negativamente”

AgenPress. Brando Benifei, Eurodeputato PD, è intervenuto a Radio Cusano Campus nel programma “In Dino Veritas” di Dino Giarrusso con Martina Gatto, esprimendosi sul voto del Parlamento Europeo del suo partito e sulla coalizione del centro sinistra spaccata che rischia di dare più forza al governo Meloni.

“Se devo essere sincero ciò che a mio avviso preoccupa maggiormente non risiede nella divergenza tra astensionisti e favorevoli nel Pd, ma piuttosto nel fatto che vi sia un partito di governo, quale la Lega, che si esprime negativamente rispetto al resto dello schieramento. Mi sono astenuto perché ritengo che la proposta non sia ancora soddisfacente, ma a mio avviso il voto contrario, espresso anche da altri partiti di opposizione, è un errore” ha detto Benifei.

Alla considerazione di Dino Giarrusso, che ha sottolineato come il voto contrario di alcuni alleati del PD abbia spaccato il “campo largo”, rischiando di rafforzare il governo Meloni e indebolire la coalizione di centro-sinistra, Brando Benifei ha risposto: “E’ possibile, anzi probabile, che la votazione contrario del M5S e di AVS abbia un impatto, lo riconosco. Però ritengo che con queste forze con cui siamo in disaccordo sul voto rispetto a questo piano, sono le stesse forze politiche con cui su tantissimi temi lavoriamo insieme anche in parlamento europeo. Penso all’impegno per la transizione ecologica, per difendere le normative digitali, per investire sui diritti sociali, tanti punti di lavoro fondamentali in comune anche per il governo del paese. Non c’è dubbio che su questi punti abbiamo delle divergenze su cui dovremo discutere e spero si supereranno”.