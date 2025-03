Zelensky accusa Putin di aver rifiutato il cessate il fuoco completo. Nella notte 145 droni in 12 regioni dell’Ucraina

AgenPress – Volodymyr Zelensky ha accusato Vladimir Putin di aver respinto il cessate il fuoco di 30 giorni proposto dagli Stati Uniti nella guerra in Ucraina, in seguito alla telefonata tra il leader russo e il presidente degli Stati Uniti Donald Trump di martedì, in cui Putin ha accettato di sospendere per 30 giorni gli attacchi alle infrastrutture energetiche, ma non ha approvato il piano di cessate il fuoco di Trump.

“Oggi, Putin ha effettivamente respinto la proposta di un cessate il fuoco completo”, ha scritto Zelensky su X, aggiungendo: “Sarebbe giusto che il mondo rispondesse respingendo qualsiasi tentativo di Putin di prolungare la guerra”. Nel giro di poche ore dalla fine della chiamata, sia Mosca che Kiev hanno lanciato attacchi notturni con droni l’uno contro l’altro.

Zelensky ha detto mercoledì che la Russia ha lanciato circa 40 droni contro l’Ucraina, uno dei quali aveva colpito un ospedale nella città nord-orientale di Sumy. “Sono questi tipi di attacchi notturni da parte della Russia che distruggono il nostro settore energetico, le nostre infrastrutture e la vita normale degli ucraini. E il fatto che questa notte non faccia eccezione dimostra che la pressione sulla Russia deve continuare per il bene della pace”.

Martedì mattina, Zelensky aveva accettato di sospendere qualsiasi attacco ucraino alle infrastrutture energetiche russe, dopo che il Cremlino aveva annunciato che Putin aveva ordinato all’esercito russo di fare lo stesso in seguito alla sua telefonata con Trump.

Ha sottolineato, inoltre, che l’Ucraina risponderà se la Russia violasse l’accordo, affermando: “Non può essere che la Russia attacchi il nostro settore energetico e noi resteremo in silenzio”.

La Russia ha lanciato un totale di sei missili e 145 droni in 12 regioni dell’Ucraina durante la notte, ha dichiarato mercoledì mattina l’aeronautica militare ucraina, aggiungendo di aver intercettato 72 droni e che altri 56 non sono riusciti a raggiungere i loro obiettivi.

Nel frattempo, il Ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver abbattuto 57 droni ucraini in arrivo durante la notte, mentre le autorità della regione meridionale di Krasnodar hanno confermato che è scoppiato un incendio in un impianto petrolifero della Transneft a seguito di un attacco con un drone.

In seguito alla chiamata tra Trump e Putin di martedì, la Casa Bianca ha affermato che i due leader hanno concordato che il “movimento verso la pace inizierà con un cessate il fuoco energetico e infrastrutturale” prima di passare a “negoziati tecnici sull’attuazione di un cessate il fuoco marittimo nel Mar Nero, un cessate il fuoco completo e una pace permanente”.

Mentre il Cremlino ha insistito in una dichiarazione sul fatto che la “condizione chiave” per evitare “l’escalation del conflitto” dovrebbe essere la “cessazione dell’assistenza militare straniera” – inclusa la condivisione di intelligence – all’Ucraina, Trump ha detto più tardi martedì a Fox News che non era stato fatto alcun accenno all’aiuto militare a Kiev durante la chiamata.

L’inviato di Trump per il Medio Oriente, Steve Witkoff, ha dichiarato in seguito a Fox che le delegazioni di Russia e Stati Uniti si incontreranno domenica nella città saudita di Gedda per un secondo round di colloqui di cessate il fuoco, ma non ha specificato se anche l’Ucraina sarà presente al tavolo.