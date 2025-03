Convegno: “La Sicurezza per i cittadini: ruoli e compiti del Sindacato”

AgenPress. Il 28 marzo prossimo venturo dalle ore 16.00, presso l‘Istituto Italiano per gli Studi Filosofici sito in questa via Monte di Dio nr.14, si terrà il convegno avente come tema “La Sicurezza per i cittadini: ruoli e compiti del Sindacato”.

Un incontro pensato per approfondire il ruolo fondamentale che il sindacato svolge nella promozione della sicurezza e nella tutela dei diritti dei lavoratori e dei cittadini. L’evento avrà l’obiettivo di stimolare un dibattito sulle principali sfide legate alla sicurezza e al benessere collettivo e come il sindacato può contribuire a migliorare queste condizioni.

Durante il convegno esperti del settore e rappresentanti sindacali discuteranno di come il sindacato può intervenire attivamente nella protezione dei lavoratori, nonché nel garantire un ambiente sicuro per i cittadini.

Particolare attenzione verrà dedicata a tematiche come la sicurezza sul luogo di lavoro, la protezione delle categorie più vulnerabili e la collaborazione tra sindacato ed istituzioni per garantire politiche di sicurezza più efficaci.

I temi principali del convegno includeranno:

La tutela dei diritti dei lavoratori in relazione alla sicurezza;

Il ruolo del sindacato nella promozione di politiche pubbliche sulla sicurezza;

Come il sindacato può contribuire al miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini.

Il convegno sarà l’occasione per rafforzare il dialogo tra le parti sociali e le istituzioni, per costruire un ambiente più sicuro e giusto per tutti.

Interverranno:

Catello MARESCA (Magistrato consulente della Commissione Bicamerale per le questioni regionali)

Ignazio CUTRÒ (Imprenditore, Testimone di Giustizia)

Relatori:

Domenico MASTRULLI – Presidente Nazionale Con.A.I.P.Pe. e Segretario Nazionale Co.S.P.

– Presidente Nazionale Con.A.I.P.Pe. e Segretario Nazionale Co.S.P. Antonio PORTO – Segretario Generale Nazionale OSA Polizia

– Segretario Generale Nazionale OSA Polizia Ivan Carmine SOLLA – Segretario Nazionale OSA Polizia

– Segretario Nazionale OSA Polizia Pasquale VALENTE – Segretario Generale Nazionale Sindacato Finanzieri Democratici

– Segretario Generale Nazionale Sindacato Finanzieri Democratici Francesco LAMPITELLI – Segretario Regione Campania Sindacato Finanzieri Democratici

– Segretario Regione Campania Sindacato Finanzieri Democratici Pietro SALVO – Segretario Aggiunto Regione Campania UNARMA

Modera: Dott.ssa Grazia Maria LADOGANA – Psicologa Militare