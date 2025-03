Scoperti circa 1,1 milioni di euro di redditi non dichiarati da colf e badanti

AgenPress. Nel corso di tali attività, i Finanzieri del Gruppo di Pistoia, grazie all’incrocio delle risultanze presenti nelle numerose banche dati in uso al Corpo, hanno finora individuato 21 collaboratori domestici, risultati essere evasori totali in quanto, pur in regola con il rapporto di collaborazione e con il versamento delle ritenute previdenziali, sono risultati inadempienti sotto il profilo della presentazione delle dichiarazioni fiscali ai fini IRPEF per annualità che vanno dal 2016 al 2022, in quanto percettori di compensi annui superiori alla cd. no tax area, oltre la quale la legge impone tale obbligo.

Le somme non dichiarate, complessivamente pari a € 1.070.360, sono state, di conseguenza, segnalate ai competenti Uffici dell’Agenzia delle Entrate, per il recupero a tassazione.

La consistente sacca di evasione fiscale era costituita, principalmente, da persone di origine filippina, ma anche rumena, albanese, bulgara e moldava.