Roma World celebra il Natale di Roma: che la storia abbia inizio!

AgenPress. A Roma World la storia non si racconta, si vive. In occasione del 2779esimo Natale di Roma, il Parco tematico dell’antica Roma, che da poco ha riaperto le sue porte, celebra la fondazione della Città Eterna, trasformando la ricorrenza in un’esperienza immersiva capace di riportare gli ospiti indietro nel tempo di oltre duemila anni. Per tutto il lungo weekend da sabato 18 a martedì 21 aprile, turisti, famiglie, bambini e scuole potranno vivere una giornata fuori dal tempo, diventare Gladiatori per un Giorno e vestire i panni degli antichi romani.

Secondo la tradizione, fu proprio il 21 aprile del 753 a.C. che Romolo tracciò il solco sacro sul Colle Palatino, segnando l’inizio della storia di Roma. Quel gesto martedì rivivrà simbolicamente a Roma World, offrendo al pubblico atmosfere ispirate ai kolossal che hanno segnato l’immaginario cinematografico dell’epoca.

Nel Parco esperienziale accanto a Cinecittà World, gli ospiti possono perdersi tra storia e tradizione, in un luogo dove tutto è come 2000 anni fa. Dagli Spettacoli dei Gladiatori nell’Arena, agli Show di Falconeria dove ammirare il volo dell’aquila e di altri rapaci, qui si può diventare Falconiere per un Giorno, provare il Tiro con l’Arco e andare alla scoperta della biodiversità con il Tour Botanico. Ogni attività è pensata per far vivere usi, costumi e atmosfere del tempo. Tra il profumo della natura, i colori dell’Antico Mercato e i sapori autentici da gustare in Taberna per mangiare come un antico romano, il percorso si snoda tra il bosco di sughere e gli Animali della Fattoria come caprette, galline, oche, emù e conigli. Tra simboli e misteri prende forma anche L’Oracolo della Sibilla, un momento interattivo in cui il destino sembra svelarsi. Spazio anche alla creatività con il Laboratorio di Mosaico dove i più piccoli possono realizzare la propria opera da portare a casa in ricordo di una giornata nella storia.

Roma World si conferma così un’idea originale per festeggiare il Compleanno della Capitale, ma anche una destinazione perfetta per i Ponti di Primavera. Il Parco è aperto fino al 1° novembre, con un’offerta che unisce intrattenimento, natura e cultura.

Chi desidera immergersi completamente nella storia, a partire dal 30 maggio potrà pernottare in un autentico Accampamento Romano e dormire in tenda come un vero legionario.

Calendario e programma completo su www.romaworld.com