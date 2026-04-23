Barbara D’Urso contro Mediaset: scontro in tribunale dopo il fallimento della mediazione

AgenPress. La rottura tra Barbara D’Urso e Mediaset arriva a un nuovo, decisivo capitolo: quello giudiziario. Dopo il tentativo fallito di trovare un accordo attraverso una procedura di mediazione, la storica conduttrice ha deciso di portare l’azienda in tribunale, dando ufficialmente il via a una battaglia legale che promette di far discutere.

Secondo quanto emerso, la mediazione — avviata per cercare di risolvere la controversia in modo extragiudiziale — si è conclusa con un nulla di fatto. Nessuna intesa, nessun compromesso. Una situazione che ha spinto Barbara D’Urso a intraprendere la via legale, convinta di aver subito un trattamento ingiusto quando, tre anni fa, venne improvvisamente esclusa dai palinsesti della rete.

La vicenda risale infatti al 2023, quando Mediaset decise di interrompere il rapporto professionale con la conduttrice, segnando la fine di un lungo sodalizio televisivo. Una scelta che, all’epoca, fece molto rumore, considerando il ruolo centrale che D’Urso aveva ricoperto per anni con programmi di grande visibilità.

Al centro della disputa ci sarebbero le modalità con cui è avvenuto l’allontanamento e le eventuali conseguenze economiche e professionali subite dalla presentatrice. La mancata conciliazione lascia intendere che le posizioni tra le parti restano distanti, sia sul piano contrattuale sia su quello personale.

Ora sarà il tribunale a dover chiarire responsabilità e diritti, in una causa che potrebbe avere ripercussioni significative anche sul sistema televisivo italiano. Non è escluso, infatti, che il caso diventi un precedente importante nei rapporti tra volti noti e grandi network.

Per il momento, né Barbara D’Urso né Mediaset hanno rilasciato dichiarazioni dettagliate sugli sviluppi più recenti. Ma una cosa è certa: quello che sembrava un addio definitivo si sta trasformando in uno scontro legale destinato a durare.