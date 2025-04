DL Sicurezza, Ostellari: subito nuovi strumenti per Forze dell’Ordine

AgenPress. “Non c’è nulla di più urgente delle comprensibili richieste di protezione e sicurezza degli italiani. Per questo siamo orgogliosi della scelta di trasformare il ddl in un decreto legge, che sarà subito effettivo. Ora magistratura e forze dell’ordine hanno strumenti più efficaci per garantire alcuni diritti fondamentali dei nostri cittadini e contrastare la criminalità.

Il nuovo dispositivo assicura anche più tutele per gli operatori della sicurezza e introduce regole chiare sul lavoro dei detenuti, che potranno scontare la loro pena, senza l’illusione di ulteriori sconti, ma con la possibilità di raggiungere la piena rieducazione, come previsto dalla Costituzione”.

Lo dichiara il Sottosegretario di Stato alla Giustizia, Senatore Andrea Ostellari.