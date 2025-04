Uganda, UNHCR: il rapido afflusso di rifugiati congolesi mette a dura prova le scarse risorse del paese

AgenPress. L’Uganda, il paese africano che ospita il maggior numero di rifugiati, sta assistendo a un forte aumento del numero di rifugiati congolesi che attraversano il suo confine occidentale a causa della crescente insicurezza nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo (RDC). A causa dei continui tagli ai finanziamenti, questo aumento significativo di arrivi rischia di mettere a dura prova le capacità del Paese, che deve anche rispondere alle esigenze di oltre 70.000 rifugiati sudanesi arrivati in fuga dalla guerra in Sudan che dura da ormai due anni.

Da gennaio, oltre 41.000 congolesi hanno cercato sicurezza in Uganda, portando il numero totale di congolesi in Uganda a quasi 600.000 su 1,8 milioni di rifugiati attualmente ospitati nel Paese. Nelle ultime due settimane, ha attraversato l’Uganda una media di 600 persone ogni giorno.

Particolarmente colpiti sono i bambini, molti dei quali arrivano in condizioni di debolezza a causa dell’alta prevalenza di malaria e malnutrizione. Da gennaio, fino a nove bambini sotto i cinque anni sono morti per anemia dovuta alla malnutrizione nei centri di transito di Nyakabande e Matanda, nel sud-ovest, dove vengono accolti i nuovi arrivati.

I nuovi arrivati, soprattutto donne e bambini, entrano in Uganda attraverso tre punti principali: Bunagana nel distretto di Kisoro, Butogota a Kanungu e Sebagoro a Kikuube. Arrivati a piedi o con mezzi di trasporto locali, molti provengono dalle aree di Rutshuru, Masisi e Goma nella RDC, dopo aver assistito a uccisioni, violenze sessuali e altre esperienze traumatiche durante la fuga. A Kikuube, quasi 4.000 rifugiati hanno attraversato il Lago Alberto per raggiungere l’Uganda in condizioni precarie, dopo aver viaggiato per ore su barche sovraffollate in condizioni meteorologiche difficili. Sono in aumento anche le segnalazioni di uomini che viaggiano separati dalle loro famiglie per evitare di essere reclutati con la forza dai gruppi armati.

I centri di transito e di accoglienza al confine sono stracolmi. Nyakabande, che ha ospitato oltre 7.000 rifugiati, è ora sei volte la sua capacità iniziale. Con l’inizio della stagione delle piogge, tutti gli spazi disponibili, comprese le cucine e le aree di registrazione, vengono utilizzati per ospitare i rifugiati. Mentre le autorità, l’UNHCR, l’Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati e i partner stanno lavorando per rafforzare il sostegno ai rifugiati appena arrivati, le lacune nella capacità di registrazione e la mancanza di autobus per sostenere gli sforzi di trasferimento stanno contribuendo alla congestione.

La grave carenza di acqua, latrine e strutture per lavarsi, in particolare nei centri di transito di Matanda e Nyakabande, sta mettendo le persone a rischio di malattie mortali. A Matanda, sono necessarie 150 latrine per raggiungere lo standard minimo di 1 latrina ogni 20 persone. Anche i servizi sanitari sono sempre più sotto pressione e faticano a soddisfare le crescenti esigenze di molti che arrivano in cattive condizioni di salute.

In tutto il Paese, servizi vitali per i rifugiati hanno dovuto essere privati di priorità, compresa la chiusura di alcune strutture sanitarie e la riduzione di circa 250 operatori sanitari. Tutti gli assistenti alla prima infanzia – per un totale di 332 – sono stati sospesi, insieme alla riduzione di insegnanti e assistenti scolastici. La costruzione di alloggi per persone con esigenze specifiche è stata interrotta e il taglio del 30% del carburante per le flotte dei partner sta influenzando la logistica e la fornitura di servizi.

L’Ufficio del Primo Ministro (OPM) dell’Uganda, con il sostegno dell’UNHCR e dei partner, sta registrando i nuovi arrivati ai punti di ingresso della frontiera, effettuando uno screening delle condizioni di salute, compresa la malnutrizione, e fornendo medicine per prevenire il colera. Nei centri di transito, le persone ricevono uno spazio per dormire, pasti caldi e acqua potabile, nonché articoli di soccorso come coperte, materassini, taniche e sapone. Le persone vulnerabili vengono identificate per ricevere un sostegno specializzato, compreso il ricongiungimento delle famiglie separate. I trasferimenti sono in corso, con circa 3.000 persone trasferite ogni settimana da Nyakabande e Matanda agli insediamenti per rifugiati esistenti.

Ma la crisi dei finanziamenti sta avendo un impatto significativo sulla risposta umanitaria. L’UNHCR sta riducendo alcune attività di protezione standard, come l’assistenza legale per i rifugiati e gli spazi sicuri per i bambini per riunirsi e giocare, per dare priorità ai bisogni più critici. Il monitoraggio delle frontiere, la registrazione dei nuovi arrivati, la gestione dei centri di transito e di accoglienza, la fornitura di kit per l’igiene mestruale a donne e ragazze e il sostegno specifico a bambini e sopravvissuti alla violenza di genere rimarranno al centro dell’attenzione. Per mantenere ed espandere questi servizi è fondamentale disporre di finanziamenti urgenti.