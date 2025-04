Palermo, tre evasi dal carcere minorile Malaspina. Tutti catturati e trasferiti in altri istituti

AgenPress. Dopo la rocambolesca e inammissibile evasione di tre detenuti stranieri dall’Istituto Penale Minorile Malaspina di Palermo, su disposizione del Capo del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, Antonio Sangermano, e con il fondamentale apporto del Dirigente del Centro della Giustizia Minorile di Palermo, è scattata una gigantesca operazione per catturare i tre fuggiaschi. Condotta con il coinvolgimento di Carabinieri, Questura e Nucleo Investigativo Centrale della Polizia penitenziaria, ha richiesto anche l’ausilio di elicotteri per il controllo di porto e ferrovie.

In poche ore i tre detenuti evasi sono stati catturati. Uno dei giovani, già trasferito da Reggio Calabria, dove in passato aveva partecipato a una rivolta, a Palermo, ricondotto in cella, ha appiccato un incendio. Tutti i ragazzi che hanno partecipato all’evasione sono stati trasferiti presso altri istituti.

Lo Stato ha dimostrato di sapere mettere in campo ogni necessaria risorsa per contrastare i reati e ripristinare la legalità.