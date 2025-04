Biden: “In meno di 100 giorni Trump ha causato danni e tanta distruzione”

AgenPress. L’ex presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato nel suo primo discorso che: “In meno di 100 giorni l’amministrazione di Donald Trump ha causato tanti danni e tanta distruzione: è quasi incredibile che possa accadere in così poco tempo“.

“Hanno preso a calci l’amministrazione della previdenza sociale, cacciando 7mila dipendenti“, ha proseguito Biden.

Molti americani – ha concluso Biden – “contano letteralmente sulla previdenza sociale per comprare cibo, solo per sopravvivere” e “per molti di questi beneficiari è la loro unica fonte di reddito. Se venisse tagliata o eliminata, sarebbe devastante per milioni di persone“.