Romano (NM): “Alle banche italiane piace vincere facile: meno prestiti alle famiglie”

AgenPress. ‘Bankitalia ci informa che, a fronte di un livello stabile dei prestiti alle imprese, si irrigidiscono le condizioni di offerta del credito in favore delle famiglie. Questo vuol dire che peggiorano le condizioni per concedere prestiti ai nuclei familiari e che, proprio per questo, sempre meno prestiti vengono loro concessi.

E’ un dato drammatico che penalizza la cellula fondamentale del Paese, tessuto economico-sociale delle piccole e medie imprese italiane e vero ammortizzatore sociale per il welfare nelle situazioni di fragilita’ economica e sociale. Diminuiscono i volumi dei crediti al consumo e per l’acquisto di una casa.

Bankitalia intervenga sulle banche che tagliano gli sportelli nel territorio e che impongono condizioni strettissime per i prestiti, ottimizzando i profitti, riducendo il livello degli investimenti e quello dei prestiti’.

Lo dichiara in una nota l’On. Saverio Romano coordinatore politico di Noi Moderati.