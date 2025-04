AgenPress – Il Presidente Donald J. Trump ha avuto un colloquio telefonico con il Primo Ministro del Regno Unito Keir Starmer. I due leader hanno discusso di commercio bilaterale, dei colloqui in corso per giungere a una risoluzione pacifica del conflitto in Ucraina e della sicurezza regionale in Medio Oriente. Trump ha dichiarato di attendere con ansia la sua prossima visita di Stato con Sua Maestà il Re Carlo III nel Regno Unito, prevista per la fine dell’anno.