Al dottor Ion Bazac l’Onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine della Stella d’Italia

AgenPress. Si è svolta a Bucarest, presso la Residenza dell’Ambasciatore d’Italia, la cerimonia di consegna dell’Onorificenza di Cavaliere di Gran Croce dell’Ordine della Stella d’Italia al dottor Ion Bazac.

Nei suoi incarichi di Ministro, il Dottor Bazac ha contribuito allo sviluppo del dialogo politico di alto livello tra Romania e Italia, partecipando anche ai Vertici intergovernativi bilaterali.

In seguito dal 2007 come rappresentante del marchio Ferrari in Romania e Paesi limitrofi, titolare dell’azienda Ferrari Forza Rossa Holding, ha collaborato con il sistema Italia in Romania a sostegno della promozione di un iconico marchio italiano e del Made in Italy in generale.

Nel ricevere l’Onorificenza dalle mani dell’Ambasciatore Alfredo Durante Mangoni, il dottor Bazac ha sottolineato “il prezioso ruolo di ponte che i lavoratori della diaspora romena in Italia e gli imprenditori italiani in Romania assicurano al partenariato strategico fra i due Paesi, chiamato a difendere non solo il passato ma il futuro comune”.