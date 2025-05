Federfarma Roma scende in campo per la “Race For The Cure”

Tra i servizi offerti gratuitamente: ECG, misurazione glicemia e pressione, impedenziometria

AgenPress. Da giovedì 8 a domenica 11 maggio, Federfarma Roma sarà al Circo Massimo per la 26° edizione della “Race For The Cure”, evento simbolo della Komen Italia, la più grande manifestazione mondiale per la lotta ai tumori al seno.

Anche quest’anno l’Associazione, che rappresenta oltre l’86% delle farmacie di Roma e provincia, sarà presente all’interno del Villaggio della Salute per offrire ai partecipanti screening gratuiti tra cui: elettrocardiogramma, misurazione della glicemia e della pressione arteriosa, nonché analisi impedenziometrica per valutare la composizione corporea.

Mentre nell’Area Bambini, grazie alla collaborazione con “Farmaciste Insieme” e i farmacisti volontari della Protezione Civile, Federfarma Roma proporrà tante attività ricreative per imparare a prendersi cura della propria salute divertendosi. Dall’igiene dentale al viaggio nel sangue, per scoprire il nostro corpo con giochi, quiz e tanti premi.

“Siamo davvero felici di essere, ancora una volta, partner di questa importante iniziativa che ci dà la possibilità di far conoscere alla cittadinanza i tanti servizi offerti su tutto il territorio dalle nostre farmacie come i test di screening e le prestazioni analitiche di prima istanza. Lo scorso anno siamo riusciti a effettuare, presso il nostro stand, circa 400 misurazioni tra pressione e glicemia e oltre 200 elettrocardiogrammi e speriamo, quest’anno, di superare noi stessi. ” – dichiara Andrea Cicconetti, Presidente Federfarma Roma.

“La nostra presenza – aggiunge Claudia Passalacqua, consigliere di Federfarma Roma – testimonia la nostra vera missione: fare prevenzione sul campo. Si tratta di un aspetto cruciale che non solo ci consente di individuare precocemente eventuali problemi di salute ma al contempo anche di ridurre i tempi di attesa nelle strutture sanitarie a causa dell’elevata domanda.”

Domenica la squadra di Federfarma Roma scenderà poi in campo accanto alle donne in rosa, simbolo di forza e rinascita.