Conclave: medie di oltre 40 milioni di italiani al giorno davanti alla TV, boom di giovani

AgenPress. Una media di oltre 40 milioni di italiani ha seguito i due giorni di Conclave in tv, secondo uno studio di OmnicomMediaGroup, multinazionale dei media quotata in borsa, per il quotidiano Libero.

L’elaborazione è stata svolta calcolando la media dei due giorni di Conclave che hanno portato nel preserale di giovedì all’elezione di Papa Leone XIV. Un Conclave “reality” da record con 4 miliardi di contatti globali in un solo giorno.

La prima giornata, mercoledì, Su Rai 1 dalle 16 lo Speciale Tg1 “Extra Omnes” ha segnato 2,1 milioni di teste col 24.3% di share, “La vita in diretta” oltre 3,1 milioni di spettatori col 27.5%, di nuovo lo speciale Tg1 5,3 milioni col 33.23%, Tg1 delle 20 e “Cinque Minuti” di Vespa a quasi 7 milioni di spettatori con punte oltre il 35% di share, l’edizione straordinaria con la fumata nera ha sfiorato 6 milioni col 27.3% di share.

Su Canale 5 lo Speciale Tg5 pomeridiano a quasi 1,4 milioni di teste col 14.8% mentre per lo Speciale Tg4 820mila spettatori con picchi sopra il 6%. Giovedì invece share senza pari per le edizioni straordinarie in seguito alla fumata bianca: 7,9 milioni di spettatori circa per il Tg1 col 43% di share; Tg3 a quota 954mila teste col 6.3%; Tg5 visto da 2,7 milioni di telespettatori circa col 12.8%; 1,2 milioni circa per Tg La7 col 6,5%.

Secondo OmnicomMediaGroup, picco di audience alle 19:29 col primo saluto del nuovo Papa: 18,4 milioni di spettatori complessivi collegati su Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5, Italia 1 e La7. Rai 1 all’affaccio di Papa Prevost dal balcone ha segnato 9,4 milioni di spettatori con share oltre il 45%. Quasi 400mila gli utenti medi connessi dai device durante queste edizioni straordinarie, con picchi sopra il milione al momento dell’annuncio. Molto alto il target giovane 15/24 anni a punte di share del 55%.