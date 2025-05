Primo incontro tra ucraini e russi alla presenza dei mediatori turchi

AgenPress. È in corso a Istanbul un incontro tra funzionari di Ucraina, Turchia e Stati Uniti, ha affermato una fonte del Ministero degli Esteri turco, nel quadro degli sforzi per raggiungere un accordo che porti alla fine alla fine della guerra in Ucraina.

L’incontro si svolge al Palazzo Dolmabahce e vi partecipano, tra gli altri, il Segretario di Stato americano Marco Rubio, il suo omologo turco Hakan Fidan, l’ambasciatore americano ad Ankara Tom Barrack, il ministro degli Esteri ucraino Andriy Sibiha e il ministro della Difesa Rustem Umerov.

All’incontro hanno partecipato i ministri della Difesa ucraini Rustem Umerov e Andriy Sibikha, Andriy Yermak, capo di stato maggiore del presidente Volodymyr Zelensky, nonché i consiglieri per la sicurezza di Francia, Germania e Gran Bretagna e il rappresentante degli Stati Uniti Keith Kellogg.