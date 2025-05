Barbera (Prc): “Trump minaccia l’Europa coi dazi. E Meloni? Mediatrice… da barzelletta!”

AgenPress. “Apprendiamo con il consueto disgusto, ma senza alcuna sorpresa, che Donald Trump – il miliardario con il complesso del cowboy – minaccia l’Europa con dazi al 50%. Un ritorno al Medioevo del commercio internazionale, condito con tutto il consueto stile da bullo di periferia che da sempre lo contraddistingue.

E in tutto questo, dove sta la nostra eroina nazionale, Giorgia Meloni, che si era accreditata come la grande mediatrice tra Washington e Bruxelles? Una vera statista del sovranismo Made in Italy: a parole patriota, nei fatti subalterna agli interessi USA.

Giorgia Meloni, che da mesi ci assicura di avere “relazioni privilegiate” con il mondo intero (forse si riferiva alla Nato e alla sua comitiva di guerrafondai), oggi viene trattata da Trump come una comparsa in un reality show di bassa lega. Altro che mediatrice: al massimo le hanno concesso un selfie e un buffet di finger food. Il risultato?

L’Europa sotto ricatto economico, l’Italia muta e genuflessa, e la Meloni che continua a raccontare favole mentre il gigante americano ci prepara la batosta. E tutto questo in nome di una “sovranità” che esiste solo nei comizi della destra, perché nei fatti siamo sempre più servili verso chi ci tratta come coloni economici.

Denunciamo con forza la sudditanza atlantista del governo italiano e chiediamo che l’Unione Europea risponda con fermezza e autonomia alle minacce di Trump. Basta con la farsa dei sovranisti a comando: se davvero vogliamo difendere i cittadini europei, dobbiamo liberarci dalla gabbia neoliberista e dall’obbedienza cieca agli interessi USA. Altro che Meloni mediatrice. Il suo ruolo è chiaro: spettatrice non pagata dello show trumpiano. E intanto, come sempre, a pagare saranno lavoratori, imprese e cittadini”.