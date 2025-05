Firmato il Protocollo d’Intesa tra Lega Italiana Fibrosi Cistica e il CONI

Il CONI e LIFC di nuovo insieme per promuovere l’importanza dello sport per salute delle persone con fibrosi cistica Firmato un protocollo d’intesa per sensibilizzare e valorizzare l’attività fisica come parte integrante delle terapie

AgenPress. È stato firmato oggi, presso la sede del CONI a Roma, il protocollo d’intesa tra il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e la Lega Italiana Fibrosi Cistica ODV (LIFC). L’obiettivo è quello di proseguire la collaborazione, conclusa nel 2024, e continuare a sensibilizzare sull’importanza dello sport per migliorare la funzionalità respiratoria delle persone affette da fibrosi cistica, e promuovere l’attività sportiva come elemento centrale nella qualità della vita delle persone con FC.

A sottoscrivere l’accordo sono stati il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, e il Presidente di LIFC, Antonio Guarini. L’intesa si fonda sulla convinzione comune che lo sport, praticato in sicurezza e sotto adeguata guida, sia e rappresenti un potente strumento terapeutico, sociale ed educativo, in particolare per chi convive con una malattia cronica come la fibrosi cistica.

“A livello personale, e per conto del mondo che rappresento, sono felice di rinnovare questa collaborazione con la Lega Italiana Fibrosi Cistica stretta tre anni fa perché è compito di tutti noi sostenere le buone abitudini che favoriscono il benessere fisico e promuovere l’attività sportiva come valida alleata per migliorare la qualità della vita delle persone affette da questa malattia”, ha dichiarato il Presidente CONI Giovanni Malagò.

“La collaborazione con il CONI è fondamentale per continuare a sensibilizzare sull’importanza dello sport per le persone con fibrosi cistica, rafforzare al contempo il nostro impegno nell’informare e nel coinvolgere attivamente le comunità sportive”, ha aggiunto Antonio Guarini.

Il protocollo prevede:

• la promozione di campagne di sensibilizzazione sulla fibrosi cistica e sull’importanza dell’attività fisica;

• iniziative formative per i tesserati delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate;

• il coinvolgimento di testimonial sportivi per dare visibilità ai progetti comuni; • attività a livello territoriale, anche attraverso le Associazioni Regionali LIFC e i Comitati Regionali CONI;

• la possibile attivazione di un Comitato paritetico per il coordinamento delle iniziative