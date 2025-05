Nove fratelli uccisi in un attacco israeliano a Gaza

AgenPress. Solo un bambino della famiglia, un undicenne, è sopravvissuto, anche lui rimasto gravemente ferito. Tutti e nove i morti erano figli della coppia. Il padre, Hamdi al-Nayyar, e un altro figlio, Adam, sono rimasti gravemente feriti nell’attacco di venerdì e sono stati trasportati al Nassar Hospital, ha affermato. Secondo l’ospedale, Adam ha dieci anni.

Secondo il Ministero della Salute, controllato dal gruppo islamico radicale Hamas, l’attacco è avvenuto poco dopo che il padre di famiglia aveva accompagnato la moglie all’ospedale dove lavora come pediatra. Secondo quanto riportato dalla BBC, anche l’ospedale avrebbe pubblicato informazioni in merito. I funerali dei bambini uccisi hanno avuto luogo all’ospedale Nasser, come mostrato dalle immagini dell’agenzia di stampa AFP.

“Questa è la realtà che deve affrontare il nostro personale medico nella Striscia di Gaza”, ha affermato il direttore del Ministero della Salute, Muneer Alboursh. “Le parole non bastano per descrivere il dolore”, ha aggiunto, accusando Israele di “aver sterminato intere famiglie”.

L’esercito israeliano ha affermato di aver “colpito diversi sospettati” nei pressi delle truppe di terra israeliane durante l’attacco. Khan Youunis è una “pericolosa zona di guerra”. Un portavoce militare israeliano ha annunciato che sono in corso indagini sulle accuse secondo cui nell’attacco sarebbero rimasti uccisi “civili non coinvolti”.

Un medico britannico dell’ospedale, che ha dichiarato di aver operato il bambino sopravvissuto, ha espresso il suo shock per l’accaduto in un video su Instagram. Anche il padre dei bambini è un medico presso la clinica, ha detto. Non è ancora chiaro se sopravviverà.

Secondo l’Autorità sanitaria di Gaza, solo sabato sono morti 79 palestinesi negli attacchi israeliani. L’agenzia non fa distinzione tra civili e combattenti nei suoi dati.