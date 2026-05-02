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Alex Zanardi. Croce Rossa, Valastro: “Uomo nello sport e nella vita”

Cronaca
redazione
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AgenPress. “Ci ha lasciati Alex Zanardi, campione paralimpico ed esempio di determinazione, coraggio ed impegno. Ricorderemo sempre il suo amore per la vita e per l’umanità, un sentimento che ha dimostrato con azioni concrete e di supporto, anche verso l’opera della Croce Rossa Italiana”. Questo il pensiero di Rosario Valastro, Presidente della CRI, alla notizia della scomparsa dell’ex pilota. “Ciao Alex. E che l’affetto della nostra Associazione e il mio personale arrivi a te e ai tuoi suoi cari, che ti sono stati vicini in questi momenti. Ci mancherai e ci mancherà il tuo essere uomo, nello sport e nella vita”.

Il 2 giugno del 2020, Zanardi condusse lo show televisivo “Non mollare mai – Storie Tricolori”, in onda su Rai 1, con l’obiettivo di sostenere l’impegno della CRI per fronteggiare il Covid-19; in quell’occasione decise di devolvere il proprio compenso alla causa.

Link al video promo del programma https://www.youtube.com/watch?v=edPtleNjopU&t=14s

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