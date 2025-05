Washington Post: “La Russia sta perdendo il vantaggio sul campo di battaglia nella guerra contro l’Ucraina”

AgenPress. Il vantaggio militare della Russia nei confronti dell’Ucraina sta diminuendo, ha riferito il Washington Post citando funzionari ed esperti militari statunitensi, europei e ucraini.

Mentre le difficoltà militari della Russia potrebbero rappresentare un’opportunità per gli alleati dell’Ucraina di aumentare la pressione su Mosca nella speranza di ottenere un cessate il fuoco , il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto marcia indietro rispetto agli sforzi di sanzioni internazionali e sembra sempre più riluttante a sfidare il presidente russo Vladimir Putin.

Mosca si trova ad affrontare una grave carenza di armi e manodopera, il che rende i tempi maturi per un’intensificazione della pressione, hanno dichiarato al Washington Post numerosi funzionari, molti dei quali hanno voluto mantenere l’anonimato.

“La Russia sta ancora gradualmente conquistando porzioni di territorio, ma a un costo insostenibilmente alto”, ha affermato Richard Barrons, ex capo del Comando congiunto delle forze armate del Regno Unito.

Un funzionario della sicurezza ucraino ha dichiarato che la Russia non è riuscita a guadagnare terreno nonostante i suoi notevoli vantaggi in termini di personale e che il rallentamento dell’avanzata potrebbe essere in parte dovuto all’incursione dell’Ucraina nell’oblast di Kursk , che mirava a distogliere le risorse militari russe dalle linee del fronte.

“La Russia non è in grado di conquistare terreno e questa è la situazione più o meno dalla fine della controffensiva ucraina”, ha affermato il funzionario, riferendosi al tentativo dell’Ucraina di riconquistare i territori occupati dalla Russia nel 2023.

“Nonostante abbiano ancora una superiorità di tre a uno nel numero di truppe, e forse anche maggiore in termini di sistemi (d’arma), non è ancora sufficiente.”

Secondo quanto riportato dal Washington Post gli esperti occidentali calcolano che l’arsenale di carri armati russi probabilmente si esaurirà nei prossimi mesi.

“I russi possono continuare a combattere, ma… col tempo la forza diventerà sempre meno meccanizzata, e questo stabilisce un limite temporale per quanto tempo potranno sostenere l’attuale modo in cui operano”, ha detto al WP Jack Watling, ricercatore senior in guerra terrestre presso il Royal United Services Institute di Londra.

Barrons ha anche affermato che la Russia sta esaurendo le possibilità di condurre offensive su larga scala in Ucraina.

“È molto improbabile che l’esercito russo abbia l’equipaggiamento, il personale, l’addestramento e la logistica per organizzare un’offensiva che spezzerebbe la linea ucraina e – anche se ci riuscisse – di sfruttarla immediatamente”, ha affermato.

Alla luce di questi ostacoli, hanno affermato i funzionari, una pressione coordinata contro la Russia potrebbe essere più efficace ora che in qualsiasi altro momento dai primi giorni della guerra su vasta scala.

“Putin ritiene che il tempo sia dalla sua parte e che l’Ucraina stia soffrendo più velocemente della Russia”, ha detto al WP un alto funzionario europeo.

Ma alcuni funzionari hanno ipotizzato che Putin potrebbe basare la sua fiducia su resoconti provenienti da subordinati che sottostimano le crescenti difficoltà della Russia.