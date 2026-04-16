Durate la notte missili e droni russi hanno bombardato l’Ucraina, uccidendo almeno 18 persone

AgenPress. La Russia ha scatenato una raffica di centinaia di droni e missili contro l’Ucraina durante la notte, uccidendo almeno 18 persone nel suo attacco più intenso dell’anno.

Il bombardamento, durato diverse ore, segue una breve tregua pasquale, con i colloqui di pace per porre fine alla guerra in una fase di stallo, poiché gli Stati Uniti sono concentrati sulla guerra in Iran . Kiev teme che il conflitto la stia privando delle munizioni per la difesa aerea necessarie a fermare i missili russi, e il presidente Volodymyr Zelenskyy ha trascorso la settimana in visita presso gli alleati, implorando aiuto per proteggere lo spazio aereo del paese.

Una densa colonna di fumo nero si levava nel cielo notturno della capitale ucraina, e la mattina seguente ha rivelato auto carbonizzate e cumuli di detriti sparsi accanto agli edifici danneggiati.

L’aeronautica militare ucraina ha dichiarato che nelle ultime 24 ore sono stati lanciati contro l’Ucraina 44 missili da crociera e balistici e quasi 660 droni. Dodici missili e 20 droni sono sfuggiti alle difese aeree, colpendo 26 località all’interno del territorio ucraino.

“Un’altra notte ha dimostrato che la Russia non merita alcun allentamento della politica globale né la revoca delle sanzioni”, ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelenskyy in un post su X all’indomani dell’attacco.

La maggior parte dei missili balistici ha preso di mira Kiev, ha affermato, e ci sono stati colpi e danni anche a normali edifici residenziali. “Non può esserci una normalizzazione della Russia così com’è oggi”, ha aggiunto Zelenskyy.