Roland Garros 2025. Sinner ha conquistato l’accesso alla semifinale

AgenPress. Jannik Sinner ha conquistato l’accesso alla semifinale del Roland Garros 2025 con una prestazione dominante contro Alexander Bublik, superato in tre set con il punteggio di 6-1, 7-5, 6-0 in meno di due ore di gioco.

Il numero uno del mondo ha mostrato una solidità impressionante, concedendo appena 13 errori non forzati e mettendo a segno 31 vincenti. Con questo successo, Sinner ha esteso a 19 la sua striscia di vittorie consecutive nei tornei del Grande Slam, la nona più lunga nell’era Open.

Inoltre, ha stabilito il record del servizio più veloce del torneo, raggiungendo i 252 km/h . Questa semifinale rappresenta la sesta in carriera in un torneo del Grande Slam per Sinner, un traguardo mai raggiunto prima da un tennista italiano.

Il successo di Sinner coincide con un evento storico per il tennis italiano: per la prima volta dal 1965, due italiani raggiungono le semifinali del Roland Garros. Lorenzo Musetti, infatti, ha battuto Frances Tiafoe e affronterà Carlos Alcaraz in semifinale.

In semifinale, Sinner affronterà il vincente del match tra Novak Djokovic e Alexander Zverev, in programma oggi sul campo Philippe-Chatrier. Una sfida che si preannuncia impegnativa, ma che Sinner affronterà con la determinazione e la forma dimostrata finora.

Se entrambi dovessero vincere le rispettive semifinali, Sinner e Alcaraz si troverebbero di fronte in una finale che promette spettacolo. La loro rivalità è già una delle più affascinanti del tennis moderno, con confronti equilibrati e di alto livello tecnico.

Il Roland Garros 2025 potrebbe quindi regalare un capitolo indimenticabile nella storia del tennis italiano e mondiale.