Referendum 2025: i 5 quesiti

AgenPress. Urne aperte in tutta Italia oggi e domani per i cinque referendum su lavoro e cittadinanza. Si vota domenica 8 giugno 2025, dalle ore 7 alle 23, mentre il giorno successivo, lunedì 9 giugno, i seggi saranno aperti dalle 7 alle 15.

Per la prima volta, i cittadini fuori sede potranno votare in un Comune diverso da quello di residenza se hanno fatto richiesta entro il 5 maggio (in Italia) o entro il 7 maggio (all’estero).

Si tratta di referendum abrogativi: il “Sì” significa cancellare la norma attuale; il “No”, mantenere la legge vigente. Tutti sono sottoposti al quorum: serve la partecipazione del 50% + 1 degli elettori per essere validi.

Quesiti sul lavoro (4)

Scheda verde: reintegro nel posto di lavoro per licenziamento illegittimo (abrogazione del Jobs Act su “tutele crescenti”). Scheda arancione: azzeramento del tetto massimo di 6 mensilità per i ricorsi da parte delle piccole imprese. Scheda grigia: obbligo di motivazione (“causale”) per i contratti a termine inferiori a 12 mesi, limitando il precariato. Scheda rossa: allargamento della responsabilità solidale in caso di infortuni da appalto – impegno sia dell’appaltatore sia del committente.

B) Quesito sulla cittadinanza (5)

Scheda gialla: dimezzamento del requisito di residenza da 10 a 5 anni per acquisire la cittadinanza italiana per extracomunitari maggiorenni.

REAZIONI POLITICHE

Pro “Sì”: Partiti come Pd, M5S, Avs, +Europa e sindacati (CGIL), che chiedono riforme sul lavoro e snellimento dell’acquisizione della cittadinanza.

Pro “No” o astensione: Forze di centrodestra (FdI, FI, Lega) e Azione, IV, Noi moderati, che temono blocchi per le imprese e criticano inviti a votare come violazioni del silenzio elettorale.

Silenzio elettorale: il centrodestra denuncia presunte violazioni dopo appelli pro voto da parte di Pd, M5S e Avs a Roma.

Meloni ha dichiarato: voterà, ma non ritirerà le schede. Il ministro Nordio, invece, ha annunciato astensione, sottolineando il diritto individuale di non votare.

I sondaggi pre-voto indicavano un’affluenza stimata tra 29% e 42%, insufficienti per raggiungere il quorum. Il dato sull’affluenza parziale sarà disponibile durante la giornata – solitamente alle 12, 19 e 23.