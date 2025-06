Benzina torna sopra 1,7 euro. Le regioni più care secondo i dati Mimit

AgenPress. Secondo la rilevazione di Staffetta Quotidiana la benzina torna sopra quota 1,7 euro/litro e il gasolio sopra 1,6.

“Anche le medie regionali comunicate oggi dal Mimit confermano la speculazione in atto. Irrisolto, insomma, il solito problema della doppia velocità: rialzi istantanei quando sale il Brent e discese con il contagocce in caso contrario. In modalità self service, solo 7 regioni su 20 hanno oggi un prezzo medio della benzina inferiore a 1,7 e un prezzo del gasolio inferiore a 1,6 euro al litro” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Dopo le autostrade, che come sempre registrano i prezzi maggiori, per la benzina la più cara è Bolzano, seguita dalla Basilicata e, al terzo posto, dalla Calabria. Le regioni più virtuose, Marche, Veneto e Lazio. Per quanto riguarda il gasolio, vince ancora Bolzano con un astronomico 1,669 euro/litro, seguita da Trento (1,646) e Valle d’Aosta (1,642). Bene, invece, Campania, Veneto e Marche” conclude Dona.

Tabella prezzi medi regionali della BENZINA in modalità self service (in ordine decrescente di per prezzo medio)

N REGIONE Prezzo medio 16/06/2025 (euro/litri) 1 AUTOSTRADALE 1.806 2 Bolzano 1.757 3 Basilicata 1.740 4 Calabria 1.737 5 Trento 1.735 6 Sardegna 1.730 7 Friuli Venezia Giulia 1.725 8 Valle d’Aosta 1.723 9 Liguria 1.719 9 Puglia 1.719 11 Sicilia 1.718 12 Molise 1.717 13 Abruzzo 1.712 14 Toscana 1.707 15 Umbria 1.707 16 Campania 1.698 17 Emilia Romagna 1.696 18 Lombardia 1.695 19 Piemonte 1.694 20 Lazio 1.693 20 Veneto 1.693 22 Marche 1.690

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Mimit

Tabella prezzi medi regionali del GASOLIO in modalità self service (in ordine decrescente di incremento e poi per prezzo medio)

N REGIONE Prezzo medio 16/06/2025 (euro/litri) 1 AUTOSTRADALE 1.715 2 Bolzano 1.669 3 Trento 1.646 4 Valle d’Aosta 1.642 5 Liguria 1.637 6 Basilicata 1.633 7 Calabria 1.629 7 Sardegna 1.629 9 Friuli Venezia Giulia 1.625 10 Molise 1.617 11 Abruzzo 1.616 12 Sicilia 1.611 13 Umbria 1.610 14 Toscana 1.608 15 Lombardia 1.600 16 Emilia Romagna 1.598 17 Puglia 1.597 18 Piemonte 1.596 19 Lazio 1.593 20 Marche 1.592 21 Veneto 1.591 22 Campania 1.584

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Mimit