Disabili devono pagare la batteria della carrozzina. Lettera aperta al Governatore Luca Zaia

NON HO MAI RICEVUTO RISPOSTA. LE MIE SEGNALAZIONI SONO FERMA NELLA SEGRETERIA DELLA REGIONE VENETO

AgenPress. Dal 1° gennaio 2025 le persone disabili sono costrette a pagarsi la batteria della carrozzina elettrica e non solo, dal mio modesto punto di vista mi sembra ci sia un’incongruenza, le persone disabili non sono da considerarsi pazienti da seguire da parte della sanità veneta?

Abbiamo appreso che far pagare la batteria della carrozzina non è una scelta della Regione Veneto, ma dipende dall’adeguamento del nuovo nomenclatore e tariffario in vigore in tutta Italia.

Ritengo il Presidente Zaia una persona intelligente e sensibile, ma non riesco a capire perché non abbia intrapreso una battaglia sui costi degli ausili a carico degli utenti, come ha fatto invece per l’autonomia.

Visto che a quanto pare il governatore del Veneto è il più amato d’Italia, bastava lanciasse dei messaggi attraverso la stampa e i Social network dove in primis informava le persone disabili del Veneto sui cambiamenti del nomenclatore e poi anche tutte le altre. In questo modo ne guadagnava sicuramente la sua popolarità e poteva essere da stimolo per intraprendere una nuova battaglia, ma non ha fatto nulla di tutto ciò.

È vero, lo cerco spesso, ma gli ho fatto anche delle proposte positive. Sempre legate alla disabilità che potevano dar lustro a lui e alla Regione del Veneto, ma non ho mai ricevuto risposta, i miei articoli sono fermi in segreteria di direzione della Regione Veneto.

La mia stima verso il Presidente non è cambiata, ma mi rimane una profonda delusione e amarezza, perché le mie chiamate o i miei tentativi di comunicazione non erano per mania di protagonismo, ma per dare una mano, come faccio da vent’anni attraverso il mio blog interagendo con le amministrazioni di tutta Italia, sempre a titolo gratuito e con le più alte cariche dello Stato.

Ovviamente lei non è obbligato a rispondermi, ma sappia che seguirò con attenzione e amore la questione legata ai costi di riparazione a carico delle persone disabili, sia a livello regionale che nazionale e sempre con rispetto e onesta darò battaglia.

Le comunico che quanto prima contatterò il tecnico per farmi sostituire la batteria e le farò avere la fattura veda lei a chi fargliela pagare.

Ho la tetraparesi spastica e sono un invalido civile totale, prendo una pensione per vivere pari € 336,00 mensili più l’indennità d’accompagnamento pari a € 542,02 che è destinata a chi mi assiste, la batteria ha un costo di € 344,40 + iva al 22% (che tra l’altro mi suscita perplessità, in quanto invalido al 100% e avente diritto alla legge 104/1992 dovrei poter usufruire dello sgravo fiscale dell’iva al 4%).

Luca Faccio