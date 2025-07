Cinema, Borgonzoni: “Congratulazioni a Franco Nero. Orgoglio italiano”

AgenPress. “Anche quella di Franco Nero brillerà tra le Stelle della Walk of Fame di Hollywood”.

A darne notizia è il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, che così commenta:

“Celebre attore italiano, Franco Nero ha conquistato il mondo, divenendo noto per i suoi ruoli in film iconici come ‘Django’ e ‘Il giorno della civetta’. Solo un anno fa ne avevo parlato con Tiziana Rocca, condividendo l’importanza che questo attore ha avuto nella storia del cinema e di alcuni generi come gli spaghetti western, la ringrazio per il lavoro fatto“.