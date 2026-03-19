Cinema, Borgonzoni: Apertura finestra richieste Tax credit per gli investimenti delle sale cinematografiche

AgenPress. Prosegue l’impegno del Ministero della Cultura a sostegno del cinema e degli esercenti delle sale cinematografiche Italiane.

Dal prossimo 24 marzo 2026 si potranno presentare le domande per il riconoscimento del Tax credit per gli investimenti nelle sale cinematografiche.

Le risorse, pari a 25 milioni, sono finalizzate a sostenere gli investimenti, conclusi entro l’anno 2024, dalle imprese che hanno realizzato nuove sale, ripristinato sale chiuse o dismesse, ristrutturato sale esistenti con aumento del numero degli schermi, adeguamento strutturale e rinnovo degli impianti. Il termine ultimo per le richieste è il 28 aprile 2026.

Lo rende noto il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni.