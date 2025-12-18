Federica Lucisano eletta Presidente dell’Unione Produttori ANICA

AgenPress. L’Assemblea dell’Unione Produttori dell’ANICA ha eletto Federica Lucisano, A.D. di Lucisano Media Group, come nuova Presidente.

“Nel ringraziare Benedetto Habib per il lavoro svolto, accetto con entusiasmo, determinazione, profondo senso di responsabilità e vero orgoglio l’incarico della Presidenza dell’Unione Produttori di ANICA” ha dichiarato Federica Lucisano . “È questo un momento storico cruciale per il cinema e l’audiovisivo italiano. Il nostro settore è molto più di una industria culturale: è un motore economico che genera occupazione, competitività internazionale e un’immagine identitaria per l’Italia nel mondo. Solo nel 2025 il cinema italiano ha dimostrato una forza produttiva straordinaria, con una quota di mercato significativa e numeri di pubblico in costante crescita.

Tuttavia, non posso non essere preoccupata per la manovra finanziaria per il 2026 che prevede una significativa riduzione delle risorse destinate al Fondo Cinema e Audiovisivo e un improvviso cambio di regole. Queste misure, così come strutturate, mettono a rischio ciò che con tenacia abbiamo costruito nel corso degli ultimi anni, oltre a numerosi posti di lavoro. Le produzioni cinematografiche e audiovisive italiane sono state capaci di convogliare risorse, creare valore e promuovere la nostra cultura in tutto il mondo, grazie anche a strumenti come il tax credit, che ha dimostrato di saper attrarre produzioni e investimenti nazionali ed esteri.

Come Unione Produttori ANICA coltiveremo il dialogo costruttivo con le Istituzioni, con il Parlamento, con il Governo, affinché si giunga a soluzioni che tutelino le imprese e l’occupazione, mantengano competitività, rafforzino gli incentivi e accompagnino la crescita del settore in modo sostenibile. Con umiltà e determinazione, mi impegno a rappresentare la voce dei produttori italiani, tutti, con una visione chiara: preservare la nostra identità culturale”.

Federica Lucisano succede in carica a Benedetto Habib , Produttore e Partner di Indiana Production, che ha commentato con queste parole:

“Molti complimenti a Federica Lucisano per la sua elezione a Presidente dell’Unione Produttori Anica. L’attende un compito complesso ma la sua grande esperienza di Produttrice e la sua profonda conoscenza di tutte le dinamiche della nostra industria saranno di grande aiuto a tutti gli Associati per affrontare le sfide dei prossimi quattro anni.

Io ringrazio tutti gli Associati, tutta la struttura Anica, i colleghi Presidenti delle altre Unioni ed il Presidente Usai per il lavoro che abbiamo svolto insieme in questi ultimi quattro anni. Come Unione Produttori ho sempre cercato di rappresentare il valore industriale della nostra attività, la capacità di creare insieme cultura ed occupazione. Anche grazie al sistema di sostegno pubblico al nostro settore, sono stati quattro anni di grande crescita. L’auspicio è che questo patrimonio non sia disperso ma continui ad aumentare anche nei prossimi anni e che le scelte di riforma del sistema di sostegno pubblico si pongano questo come obiettivo. Lo abbiamo ribadito in tutte le sedi: lasciare nell’incertezza normativa un settore come il nostro rischia di dissipare in poco tempo il valore di uno dei pochi settori industriali in crescita di cui l’Italia può andare fiera nel mondo”.